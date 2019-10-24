Россия продолжит работу со странами Африки на площадке ООН, заявил Путин

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия продолжит практику регулярных консультаций со странами Африки на площадке ООН, признательна африканским партнерам за поддержку приоритетных для РФ резолюций о борьбе с героизацией нацизма, безопасности в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, безусловно, продолжим практику регулярных консультаций на площадке Генассамблеи ООН, будем укреплять контакты между представительствами наших стран при этой организации, осуществлять координацию с непостоянными членами Совета безопасности из числа стран Африки", - заявил Путин в четверг, выступая на пленарной сессии саммита "Россия — Африка".

Это, по его словам, позволит приумножить совместные "усилия в обеспечении общей и неделимой безопасности, формировании более справедливой модели современного мира".

"Признательны африканским партнерам за поддержку приоритетных для нас резолюций, а именно: о борьбе с героизацией нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по укреплению доверия в космосе, о международной информационной безопасности", - добавил президент РФ.