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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия продолжит работу со странами Африки на площадке ООН, заявил Путин

11:15 24.10.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
© РИА Новости / РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита "Россия - Африка"
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия продолжит практику регулярных консультаций со странами Африки на площадке ООН, признательна африканским партнерам за поддержку приоритетных для РФ резолюций о борьбе с героизацией нацизма, безопасности в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, безусловно, продолжим практику регулярных консультаций на площадке Генассамблеи ООН, будем укреплять контакты между представительствами наших стран при этой организации, осуществлять координацию с непостоянными членами Совета безопасности из числа стран Африки", - заявил Путин в четверг, выступая на пленарной сессии саммита "Россия — Африка".
Президент РФ Владимир Путин
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Это, по его словам, позволит приумножить совместные "усилия в обеспечении общей и неделимой безопасности, формировании более справедливой модели современного мира".
"Признательны африканским партнерам за поддержку приоритетных для нас резолюций, а именно: о борьбе с героизацией нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по укреплению доверия в космосе, о международной информационной безопасности", - добавил президент РФ.
Он отметил, что по многим ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня позиции РФ и стран Африки близки или совпадают. Это создает благоприятные предпосылки для конструктивного взаимодействия в ООН и других международных структурах, уточнил российский лидер.
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