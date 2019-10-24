МИА "Россия сегодня" представит VR-проекты на Tech Week 2019

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. РИА Новости представит свои проекты в формате виртуальной реальности на конференции Tech Week 2019, которая пройдет 29 октября – 1 ноября в технопарке "Сколково". Участники форума получат возможность ознакомиться с VR-историями "Лунная станция", "Механика аутизма. Почему они так реагируют?", "Слепые в большом городе", "Валерка встречает Гагарина". Презентация пройдет на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9.

Также все VR-проекты доступны для скачивания в бесплатном приложении РИА.Lab в AppStore Google Play . Для полноценного взаимодействия с проектами достаточно кардборда — недорогих картонных очков для смартфона.

31 октября в рамках конференции выступит заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева с презентацией на тему "V&A REALITY. Как агентству работать с иммерсивными форматами".

МИА "Россия сегодня" работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время была опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.