Россия продолжит стратегическую линию по укреплению стабильности в Африке

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия продолжит активно участвовать в разработке стратегической линии по укреплению стабильности в Африке и обеспечению региональной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В качестве постоянного члена Совета безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности", - заявил Путин в четверг на саммите "Россия-Африка".
Он подчеркнул, что российская сторона выступает за повышение роли африканских государств в разрешении локальных конфликтов.
"При этом неизменно следуем принципу: "африканским проблемам - африканские решения", о чем мы говорили вчера уже с коллегами неоднократно", - сказал российский лидер.