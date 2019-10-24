Россия продолжит стратегическую линию по укреплению стабильности в Африке

"В качестве постоянного члена Совета безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности", - заявил Путин в четверг на саммите "Россия-Африка".