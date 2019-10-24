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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Проекты Якутска оценили на международном фестивале "Зодчество 19"

10:35 24.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Панорама города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Проекты Якутска получили высокую оценку на международном архитектурном фестивале "Зодчество 19", сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города.
Главный архитектор Якутска Семён Сергеев принял участие в прошедшем в Москве XXVII международном архитектурном фестивале "Зодчество 19".
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Как отметили в мэрии, в этом году Якутск представил проект "Застройка 203-го микрорайона", разработанный архитекторами компании "РДР Групп", а также проект "Концепция застройки охранной зоны 2 "Действительный Залог", автор – архитектурное бюро "Рождественка".
"По итогам смотра-конкурса проект "Застройка 203-го микрорайона" занял третье место в номинации "Лучшие архитектурно-градостроительные концепции незастроенной территории". В номинации "Лучшие архитектурно-градостроительные концепции застроенной территории" третьего места удостоился проект "Старый город 2. Залог", - сообщили в департаменте.
Кроме того, дипломами Союза архитекторов России и международного фонда Я.А. Чернихова отмечены проект "Ворота Якутска" в авторстве Геннадия Попова, проект детской школы-студии архитектуры и дизайна при Союзе архитекторов Якутии, а также проекты, представленные Союзом архитекторов Якутии по комфортной городской среде.
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"Под руководством главного архитектора Якутии Ирины Алексеевой от Якутии на фестиваль были представлены проект комплексной застройки 37-го квартала города Якутска, разработанный архитекторами компании "ЛСТК-проект", проекты победители конкурсов "Парк Будущих Поколений" ("АМ-Атриум", "Восток+") и "Парк Победы" (ПБ "Старт"), а также проект-финалист конкурса на концепцию развития площади Ленина, представленный консорциумом "Туймаада", - добавили в департаменте.
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