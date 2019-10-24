Проекты Якутска оценили на международном фестивале "Зодчество 19"

ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Проекты Якутска получили высокую оценку на международном архитектурном фестивале "Зодчество 19", сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города.

Главный архитектор Якутска Семён Сергеев принял участие в прошедшем в Москве XXVII международном архитектурном фестивале "Зодчество 19".

Как отметили в мэрии, в этом году Якутск представил проект "Застройка 203-го микрорайона", разработанный архитекторами компании "РДР Групп", а также проект "Концепция застройки охранной зоны 2 "Действительный Залог", автор – архитектурное бюро "Рождественка".

"По итогам смотра-конкурса проект "Застройка 203-го микрорайона" занял третье место в номинации "Лучшие архитектурно-градостроительные концепции незастроенной территории". В номинации "Лучшие архитектурно-градостроительные концепции застроенной территории" третьего места удостоился проект "Старый город 2. Залог", - сообщили в департаменте.

Кроме того, дипломами Союза архитекторов России и международного фонда Я.А. Чернихова отмечены проект "Ворота Якутска" в авторстве Геннадия Попова, проект детской школы-студии архитектуры и дизайна при Союзе архитекторов Якутии, а также проекты, представленные Союзом архитекторов Якутии по комфортной городской среде.