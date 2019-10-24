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РИА Новости

В Хакасии сторонника ИГ* осудили на три года за содействие терроризму

10:21 24.10.2019
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Суд приговорил жителя Абакана к трем годам лишения свободы за содействие терроризму, сообщает УФСБ республики.
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По данным ведомства, житель Абакана, этнический таджик, присягнул лидеру международной террористической организации ИГ* Абу Бакру Аль-Багдади.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Абдурахимов Ш.У., исполняя взятые на себя обязательства, осуществил перевод денежных средств лицу, принимающему участие в боевых действиях в г. Дайр-эз-Заур (Сирийская Арабская Республика) на стороне ИГ*, - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, опасаясь уголовного преследования, мужчина уехал из Хакасии, но был задержан на границе Тюменской и Томской областей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ "Содействие террористической деятельности".
"Приговором Дальневосточного окружного военного суда Абдурахимов Н.Г. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Решение суда вступило в законную силу.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоАбаканХакасияРоссияПроисшествия
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