В Хакасии сторонника ИГ* осудили на три года за содействие терроризму

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Абдурахимов Ш.У., исполняя взятые на себя обязательства, осуществил перевод денежных средств лицу, принимающему участие в боевых действиях в г. Дайр-эз-Заур (Сирийская Арабская Республика) на стороне ИГ*, - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, опасаясь уголовного преследования, мужчина уехал из Хакасии, но был задержан на границе Тюменской и Томской областей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ "Содействие террористической деятельности".