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РИА Новости

Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

10:10 24.10.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские силовики в четверг пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 20 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
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"С начала текущих суток противник пять раз обстреливал из 82-миллиметровых минометов, противотанковых и автоматических, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Ленинское, Коминтерново, Гольмовский и поселок шахты "Трудовская" города Донецка", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, в результате обстрелов в поселке Гольмовский на окраине подконтрольной ДНР Горловки повреждено четыре хозпостройки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРКоминтерновоВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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