Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские силовики в четверг пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 20 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"С начала текущих суток противник пять раз обстреливал из 82-миллиметровых минометов, противотанковых и автоматических, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Ленинское, Коминтерново, Гольмовский и поселок шахты "Трудовская" города Донецка", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, в результате обстрелов в поселке Гольмовский на окраине подконтрольной ДНР Горловки повреждено четыре хозпостройки.