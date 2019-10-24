Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

"С начала текущих суток противник пять раз обстреливал из 82-миллиметровых минометов, противотанковых и автоматических, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Ленинское, Коминтерново, Гольмовский и поселок шахты "Трудовская" города Донецка", - сказал представитель Народной милиции ДНР.