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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В ФСВТС прокомментировали поставки российского оружия в ЦАР

10:06 24.10.2019
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© Фото : Présidence CentrafriqueВоенные в ЦАР
Военные в ЦАР
© Фото : Présidence Centrafrique
Военные в ЦАР. Архивное фото
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия в вопросах поставок оружия ЦАР соблюдает все международные обязательства, в том числе режим санкций, ранее введенный Совбезом ООН, заявил РИА Новости в четверг в ходе форума "Россия-Африка" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.
"Данный вопрос находится не в компетенции ФСВТС России. Как известно, в 2013 году в отношении ЦАР введены санкции СБ ООН, которые не позволяют осуществлять ВТС с этой страной, за исключением поставок для функционирования миротворческой миссии ООН. Российская сторона полностью выполняет свои международные обязательства",  - сказал он.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил журналистам, что поставки Россией стрелкового оружия в Центральноафриканскую республику осуществляют в соответствии с международным правом и решениями ООН. Он подчеркнул, что поставки оружия в ЦАР - "это постоянный процесс".
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику 5 декабря 2013 года, приняв резолюцию 2127, которая подразумевает, что ни одна страна-член ООН не может поставлять в ЦАР оружие или участвовать в обучении ее граждан, или посылать туда наемников. Позднее к оружейному эмбарго добавились запрет на поездки физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц, список которых устанавливает комитет по санкциям.
Экономический форум Россия - Африка
23 октября, 14:03Сказано в эфире
Военный эксперт: ВТС с Африкой – это не только поставки оружияРоссия в текущем году планирует поставить в страны Африки вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил глава "Рособоронэкспорта". Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik объяснил значение ВТС с африканскими странами.
Совбез ООН в начале 2019 года единогласно проголосовал за продление санкций в отношении Центральноафриканской республики до 31 января 2020 года. Текст резолюции предусматривает, что мандат группы экспертов, оказывающей помощь Комитету по санкциям в отношении ЦАР, продлен до 29 февраля 2020 года.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума "Россия — Африка".
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЦАРРоссия
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