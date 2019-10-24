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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Минприроды заявило о необходимости развивать геологический потенциал Африки

10:03 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки должны развивать геологический потенциал континента, который делает Африку конкурентоспособной на мировых рынках, сообщил в ходе форума Россия-Африка министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
По его словам, Россия и страны Африки взаимодействуют во многих областях, одной из важнейших среди них является геология. В 60-е годы советские геологи, геофизики проделали колоссальную работу на африканском континенте. То, что сегодня находится в разработке, месторождения в большей степени были открыты советскими специалистами.
Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи
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Глава Минприроды и президент Экваториальной Гвинеи высадили дерево в Сочи
"Сегодня та конкуренция, те запасы во многих странах, которые испытывают сегодня определенный дефицит, говорят нам о том, что Африка становится очень привлекательной, конкурентоспособной на рынках. Задача наших сегодняшних современных отношений в том, чтобы продолжить работу, которая начиналась давно, развить потенциал, который сегодня существует, и создать определенный задел на будущее", - заявил Кобылкин.
Он добавил, что этой работой занимаются наши компании, которые уже работают на континенте, в том числе Росгеология имеет, на взгляд министра, очень большой потенциал.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаРосгеологияДмитрий КобылкинАфрикаРоссияВ мире
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