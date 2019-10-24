Минприроды заявило о необходимости развивать геологический потенциал Африки

"Сегодня та конкуренция, те запасы во многих странах, которые испытывают сегодня определенный дефицит, говорят нам о том, что Африка становится очень привлекательной, конкурентоспособной на рынках. Задача наших сегодняшних современных отношений в том, чтобы продолжить работу, которая начиналась давно, развить потенциал, который сегодня существует, и создать определенный задел на будущее", - заявил Кобылкин.