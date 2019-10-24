В Госдуме презентовали достижения и потенциал развития Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Власти Ростовской области презентовали главные достижения и потенциал развития региона в Государственной думе, а также озвучили предложения, требующие поддержки депутатского корпуса, сообщает правительство области.

Заседание парламентской группы впервые прошло в формате "депутатского треугольника", одобренного главой региона Василием Голубевым, то есть с участием депутатов федерального, регионального и муниципального уровней. Оно было посвящено вопросам социально-экономического развития Ростовской области.

По данным министра экономразвития региона Максима Папушенко, рост ВРП за 2010-2018 годы составил 129,4% (среднероссийский показатель – 112,9%). "Огромный сельскохозяйственный потенциал, есть хорошие итоги по индексу промпроизводства, притоку туристов, росту численности субъектов МСП", - сказал министр, добавив, что мощным фактором для роста экономики сегодня являются нацпроекты и стратегия социально-экономического развития региона-2030.

Он обратил внимание на внешнеэкономическую деятельность, которая является одним из конкурентных преимуществ Ростовской области. Так, объем внешнеторгового оборота по итогам 2018 года превысил 12 миллиардов долларов, область вошла в ТОП-10 регионов-экспортеров и заняла четвертое место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта.

Основная задача в этой сфере, по мнению министра, - увеличение экспортеров из числа МСП. "Один из проектов – электронная торговля. Первые контракты при поддержке Российского экспортного центра, регионального правительства уже заключены областью на электронных торговых площадках мира", - отметил Папушенко.