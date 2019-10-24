Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T09:53Z
https://ria.ru/20191024/1560147495.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1036x0_80_0_0_2d22b228e1b76573b22e0275edaca266.jpg
РИА Новости
Ростовская область

В Госдуме презентовали достижения и потенциал развития Ростовской области

09:53 24.10.2019
40
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Власти Ростовской области презентовали главные достижения и потенциал развития региона в Государственной думе, а также озвучили предложения, требующие поддержки депутатского корпуса, сообщает правительство области.
Заседание парламентской группы впервые прошло в формате "депутатского треугольника", одобренного главой региона Василием Голубевым, то есть с участием депутатов федерального, регионального и муниципального уровней. Оно было посвящено вопросам социально-экономического развития Ростовской области.
Девушка совершает пробежку
18 октября, 12:57Ростовская область
Число занимающихся спортом ростовчан превысит 56% в 2024 году
По данным министра экономразвития региона Максима Папушенко, рост ВРП за 2010-2018 годы составил 129,4% (среднероссийский показатель – 112,9%). "Огромный сельскохозяйственный потенциал, есть хорошие итоги по индексу промпроизводства, притоку туристов, росту численности субъектов МСП", - сказал министр, добавив, что мощным фактором для роста экономики сегодня являются нацпроекты и стратегия социально-экономического развития региона-2030.
Он обратил внимание на внешнеэкономическую деятельность, которая является одним из конкурентных преимуществ Ростовской области. Так, объем внешнеторгового оборота по итогам 2018 года превысил 12 миллиардов долларов, область вошла в ТОП-10 регионов-экспортеров и заняла четвертое место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта.
Азовский морской порт
10 октября, 16:20Ростовская область
В морском порту Азов построят крупный зерновой терминал
Основная задача в этой сфере, по мнению министра, - увеличение экспортеров из числа МСП. "Один из проектов – электронная торговля. Первые контракты при поддержке Российского экспортного центра, регионального правительства уже заключены областью на электронных торговых площадках мира", - отметил Папушенко.
Он озвучил ряд предложений, в частности, по созданию системы мониторинга компаний-экспортеров для содействия экспортной деятельности. Министр также предложил распространить на территории опережающего развития в моногородах режим свободной таможенной зоны, предоставить возможность стать резидентами ТОСЭР индивидуальным предпринимателям. Для реализации этих задач необходима помощь парламентариев, так как они связаны с изменениями в федеральном законодательстве.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
10 октября, 14:58Ростовская область
В Ростовской области создали фонд для защиты дольщиков
010000
Обсудить 0
Ростовская областьРоссийский экспортный центрГосдума РФВасилий ГолубевРостовская областьЭкономика
Рекомендуем
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Власти Удмуртии запустят технопарк на базе неиспользуемого корпуса "Буммаш"
РИА
Новости
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Помощь Африке должна заключаться в развитии там производства, считает Путин
Село
Около 4,6 миллиарда рублей направят на развитие сел в Ростовской области
Лента
новостей
Производство цемента на заводе
Крупный производитель цемента в КЧР ввел в эксплуатацию теплоэлектростанцию
Клубника, выращенная в питомнике
Клубничная ферма открылась у подножия вулканов на Камчатке
Ночной Омск
Омская область привлечет инвесторов в сферу информационных технологий
Денежные купюры и монеты России
В Московской области на 3,7% увеличится арендная ставка на землю
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Чувашия увеличила объемы финансирования государственных программ
Соборная площадь в Омске
Правительство Омской области утвердило бюджет региона на 2020 год
Рейтинговое агентство Moody's
В Moody's рассказали о влиянии санкций на Россию
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин: России многое нужно сделать для улучшения условий ведения бизнеса
Посетители во время посещения выставки
В музеях и театрах МО создадут условия для маломобильных граждан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком
09:29В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
Лента новостейМолния