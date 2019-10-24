В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки

ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в ДНР сообщили о 24 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.