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РИА Новости

В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки

09:41 24.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о 24 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 233 единицы", - добавил представитель ведомства.
Антон Мухарский
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