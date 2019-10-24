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РИА Новости

Защита экс-главы Nissan Гона намерена добиться снятия с него всех обвинений

09:36 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрезидент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 24 окт - РИА Новости. Защита экс-главы японской автомобильной компании Nissan Карлос Гон (Carlos Ghosn) намерена добиваться снятия с него всех обвинений, утверждая, что дело было "сфабриковано" в результате сговора.
Один из адвокатов задержанного в ноябре 2018 года бизнесмена Дзюнъитиро Хиронака заявил на пресс-конференции в Токио, что в четверг состоялась встреча защиты с судьями и представителями прокуратуры в преддверии намеченного на апрель 2020 года суда.
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"Преследования (Гона) стали результатом незаконного сговора прокуратуры, чиновников в министерстве экономики, торговли и промышленности и директоров Nissan, которые создали тайную группу для раскручивания обвинений", - приводит агентство Киодо заявление защиты Гона.
По ее словам, цель этой группировки состояла в том, чтобы "сместить Гона для предотвращения дальнейшей интеграции Nissan и ее партнера по коалиции Renault как угрозы автономии одной из ключевых компаний отрасли в Японии".
Находящегося под домашним арестом Гона обвиняют в финансовых махинациях и неуплате налогов. В частности, он якобы не задекларировал суммы, которые ему причитаются после ухода на пенсию.
"Ниссан никогда не обещал выплатить, а Гон никогда не получал никаких незадекларированных компенсаций", - подчеркивает его защита.
Ближайший помощник Гона американец Грег Келли, также арестованный в прошлом году и отпущенный под залог, подал ходатайство в суд, настаивая на своей невиновности. -0-
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