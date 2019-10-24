Защита экс-главы Nissan Гона намерена добиться снятия с него всех обвинений

ТОКИО, 24 окт - РИА Новости. Защита экс-главы японской автомобильной компании Nissan Карлос Гон (Carlos Ghosn) намерена добиваться снятия с него всех обвинений, утверждая, что дело было "сфабриковано" в результате сговора.

Один из адвокатов задержанного в ноябре 2018 года бизнесмена Дзюнъитиро Хиронака заявил на пресс-конференции в Токио, что в четверг состоялась встреча защиты с судьями и представителями прокуратуры в преддверии намеченного на апрель 2020 года суда.

"Преследования (Гона) стали результатом незаконного сговора прокуратуры, чиновников в министерстве экономики, торговли и промышленности и директоров Nissan, которые создали тайную группу для раскручивания обвинений", - приводит агентство Киодо заявление защиты Гона.

По ее словам, цель этой группировки состояла в том, чтобы "сместить Гона для предотвращения дальнейшей интеграции Nissan и ее партнера по коалиции Renault как угрозы автономии одной из ключевых компаний отрасли в Японии".

Находящегося под домашним арестом Гона обвиняют в финансовых махинациях и неуплате налогов. В частности, он якобы не задекларировал суммы, которые ему причитаются после ухода на пенсию.

"Ниссан никогда не обещал выплатить, а Гон никогда не получал никаких незадекларированных компенсаций", - подчеркивает его защита.