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РИА Новости

Историк рассказал, что нужно сделать для сближения России и Норвегии

09:30 24.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы Красной Армии и жители Киркенеса. Освобождение Северной Норвегии. 1944 год
Бойцы Красной Армии и жители Киркенеса. Освобождение Северной Норвегии. 1944 год
© РИА Новости
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Бойцы Красной Армии и жители Киркенеса. Освобождение Северной Норвегии. 1944 год. Архивное фото
КИРКЕНЕС (Норвегия), 24 окт – РИА Новости. Совместное празднование 75-й годовщины освобождения северной Норвегии войсками Красной Армии должно положительно сказаться на отношениях между Европой и Россией, считает доктор исторических наук профессор САФУ Михаил Супрун.
"Празднования очень хорошо скажутся, потому что в условиях, когда дует прохладный ветер, единственный мост и лазейка для отношений со странами запада и в какой-то степени с НАТО – это северная Норвегия, потому что это хорошие отношения, сильный исторический факт, который сближает наши народы", - сказал Супрун РИА Новости.
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По его мнению, если Россия и Норвегия хотят сблизиться, необходимо обсуждать положительные моменты. "Если мы хотим повоевать, мы найдем факты в нашей истории, которые негативно сказываются. Мы используем годовщину, чтобы сблизиться", - отметил он.
В среду и четверг в норвежском Киркенесе проходит крупная международная конференция добрососедства, посвященная 75-й годовщине освобождения северной Норвегии войсками Красной Армии, в которой принимают участие политики и историки обеих стран.
В пятницу в Киркенесе состоится кульминация празднования, ожидается, что в этих мероприятиях примут участие король Норвегии, премьер-министр страны Эрна Сульберг, главы МИД России и Норвегии Сергей Лавров и Ине Эриксен Сёрейде.
Провинция Финнмарк была освобождена в ходе Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года советской армией. Норвежцы с большим уважением относятся к событиям того времени, каждый год отмечая важную дату в истории Финнмарка. В Киркенесе установлен памятник советскому солдату, куда приезжают норвежские и российские делегации.
Набережная Киркенеса
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