Историк рассказал, что нужно сделать для сближения России и Норвегии

КИРКЕНЕС (Норвегия), 24 окт – РИА Новости. Совместное празднование 75-й годовщины освобождения северной Норвегии войсками Красной Армии должно положительно сказаться на отношениях между Европой и Россией, считает доктор исторических наук профессор САФУ Михаил Супрун.

"Празднования очень хорошо скажутся, потому что в условиях, когда дует прохладный ветер, единственный мост и лазейка для отношений со странами запада и в какой-то степени с НАТО – это северная Норвегия, потому что это хорошие отношения, сильный исторический факт, который сближает наши народы", - сказал Супрун РИА Новости.

По его мнению, если Россия и Норвегия хотят сблизиться, необходимо обсуждать положительные моменты. "Если мы хотим повоевать, мы найдем факты в нашей истории, которые негативно сказываются. Мы используем годовщину, чтобы сблизиться", - отметил он.

В среду и четверг в норвежском Киркенесе проходит крупная международная конференция добрососедства, посвященная 75-й годовщине освобождения северной Норвегии войсками Красной Армии, в которой принимают участие политики и историки обеих стран.

В пятницу в Киркенесе состоится кульминация празднования, ожидается, что в этих мероприятиях примут участие король Норвегии, премьер-министр страны Эрна Сульберг, главы МИД России и Норвегии Сергей Лавров и Ине Эриксен Сёрейде.