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РИА Новости

Президент Бразилии сообщил, что Киев заинтересовался военными самолетами

09:15 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Власти Украины заинтересованы в приобретении бразильских военных самолетов, сообщил в Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару.
"Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины (Владимир Зеленский - ред.) заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства", - написал Болсонару.
Super Tucano - легкий турбовинтовой штурмовик, разработанный бразильской компанией Embraer. На вооружении машины стоят пулемет и пушка, она также может оснащаться ракетами и бомбами.
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Жаир БолсонаруВладимир ЗеленскийБразилияУкраинаВ мире
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