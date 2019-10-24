Президент Бразилии сообщил, что Киев заинтересовался военными самолетами

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Власти Украины заинтересованы в приобретении бразильских военных самолетов, сообщил в Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины (Владимир Зеленский - ред.) заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства", - написал Болсонару.

Super Tucano - легкий турбовинтовой штурмовик, разработанный бразильской компанией Embraer. На вооружении машины стоят пулемет и пушка, она также может оснащаться ракетами и бомбами.