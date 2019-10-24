Красный Крест направил в Донбасс 14 грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 14 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию, по маршруту "Киев - Донецк", проследовали 14 грузовиков с гуманитарным грузом. Среди груза, направленного от Международного комитета Красного Креста - продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 тонны", - говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.