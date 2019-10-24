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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс 14 грузовиков с гуманитарной помощью

09:15 24.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Международного комитета Красного Креста в Женеве
Здание Международного комитета Красного Креста в Женеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 окт - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 14 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию, по маршруту "Киев - Донецк", проследовали 14 грузовиков с гуманитарным грузом. Среди груза, направленного от Международного комитета Красного Креста - продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 тонны", - говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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