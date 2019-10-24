Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T11:08Z
https://ria.ru/20191024/1560145987.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/61/1560146148_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_c51908c09600deb65b52aef6aff66bba.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Саммит "Россия — Африка". Второй день

09:16 24.10.2019 (обновлено: 11:08 24.10.2019)
469
В Сочи проходят мероприятия саммита "Россия — Африка". Во второй день запланированы пленарные сессии и ряд двусторонних встреч.
По итогам заседаний ожидается подписание широкого пакета документов, а также заявление президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси для прессы.
"Россия — Африка" — первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.
Председательствуют на саммите Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
1800016
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСочи
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на полях саммита Россия - Африка
Зачем Путин собрал всю Африку в Сочи
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о военном сотрудничестве с африканскими странами
Военнослужащие первой дивизии армии США во время переброски бронетехники на железнодорожной станции в Литве
"Крупнейшая переброска войск". Что делают у границ Белоруссии танки США
Саммит в Сочи. Трансляция
Саммит "Россия — Африка" в Сочи. Прямая трансляция
Лента
новостей
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани. 23 октября 2019
Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
Здание Банка Англии в Лондоне
США ждет "финансовый армагеддон"
Девушка на площади Независимости в Киеве
Украинское экономическое чудо: в следующем году будет сюрприз
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе
Макрона обвиняют в предательстве в пользу России
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Карабин производства компании ORSIS
Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
США хотят оставить Китай без долларов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В Тюменской области неизвестная болезнь валит с ног людей и животных
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
09:30Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком
09:29В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
Лента новостейМолния