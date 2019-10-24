Саммит "Россия — Африка". Второй день

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В Сочи проходят мероприятия саммита "Россия — Африка". Во второй день запланированы пленарные сессии и ряд двусторонних встреч.

По итогам заседаний ожидается подписание широкого пакета документов, а также заявление президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси для прессы.

"Россия — Африка" — первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

Председательствуют на саммите Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.