Эксперты рассказали, кто хочет работать в российских музеях

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Доля молодых людей в возрасте 18-24 лет, желающих устроиться на работу в российские музеи, за пять лет выросла почти с нуля (2% в 2014 году) до трети (36% в 2019), показало исследование компании HeadHunter и Театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Согласно данным исследования, в 2014 году представители этой возрастной группы составляли лишь 2% соискателей. В текущем году больше половины соискателей на эти должности составляют люди в возрасте до 35 лет (65%).

Исследование показало, что в 2019 году абсолютное большинство музейных сотрудников - это женщины (82%), менее пятой части составляют мужчины (18%). Подавляющее число соискателей отмечают, что имеют высшее образование (87%), наиболее популярными вузами являются СПбГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова и РГГУ.