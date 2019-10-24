Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T03:19Z
https://ria.ru/20191024/1560143214.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/99197/49/991974989_0:54:1024:630_1036x0_80_0_0_a26a9551c203b768231d82ad29024935.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, кто хочет работать в российских музеях

03:19 24.10.2019
203
© РИА Новости / Павел КомаровСмотритель в музее
Смотритель в музее
© РИА Новости / Павел Комаров
Смотритель в музее. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Доля молодых людей в возрасте 18-24 лет, желающих устроиться на работу в российские музеи, за пять лет выросла почти с нуля  (2% в 2014 году) до трети (36% в 2019), показало исследование компании HeadHunter и Театрального музея имени А.А. Бахрушина.
Согласно данным исследования, в 2014 году представители этой возрастной группы составляли лишь 2% соискателей. В текущем году больше половины соискателей на эти должности составляют люди в возрасте до 35 лет (65%).
Исследование показало, что в 2019 году абсолютное большинство музейных сотрудников - это женщины (82%), менее пятой части составляют мужчины (18%). Подавляющее число соискателей отмечают, что имеют высшее образование (87%), наиболее популярными вузами являются СПбГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова и РГГУ.
Около четверти соискателей (24%) также отмечают, что получали дополнительное профессиональное образование: закончили курсы иностранных языков, знают основы маркетинга или занимаются дизайном и декорированием.
Предметы Рафаэлевского сервиза в музей-заповеднике Царское Село
22 октября, 20:26Культура
Музей-заповедник "Царское Село" купил восьмой предмет Рафаэлевского сервиза
200012
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, почему стал учить сингальский язык
РИА
Новости
Смотритель в музее
Исследование: в России выросло число вакансий от музеев и галерей
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
В правительстве Крыма создадут комитет по делам молодежи
Лента
новостей
Дмитрий Медведев во время посещения ПАО Сибур Холдинг
Возможности удаленного контроля надо отразить в законах, считает Медведев
Сотрудник МЧС РФ
В МЧС рассказали, как не проспать пожар в жилом доме
Студенты
Поступать в российские вузы можно будет онлайн, заявил Медведев
Выдача пенсий
Эксперт назвал рост пенсионного возраста мировой тенденцией
Обучение студентов в медицинской академии
В российских медицинских вузах учатся более трех тысяч студентов из Африки
Приборы в кабине пилота авиатренажера
В России нет тренажеров для обучения высшему пилотажу
Зал судебных заседаний в США
В США судья согласился выпустить Льва Парнаса под залог в миллион долларов
Школа в Якутии
Якутия в рейтинге Рособрнадзора вошла в "зеленую зону" за честные экзамены
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
06:58Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
06:57Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии
Лента новостейМолния