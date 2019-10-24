В Татарстане откроется вторая Российская молодежная архитектурная биеннале

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале, посвящённая потенциалу индустриальных территорий, открывается в четверг в татарстанском Иннополисе, где конкурсные проекты представят 30 финалистов из 12 регионов.

"В самом молодом городе страны Иннополисе 24-26 октября пройдет Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале. Конкурсные проекты ревитализации промышленных объектов Казани, превращающие заброшенные территории в современные районы, представят 30 финалистов из 12 регионов", - сообщают организаторы.

По их информации, в этом году заявки на конкурс подали 739 участников до 35 лет из шести стран и 53 городов – почти вдвое больше, чем два года назад. Первая биеннале состоялась в Иннополисе в октябре 2017 года, собрав 377 заявок. Отобранные 29 финалистов разрабатывали тогда проект многофункционального квартала, победу одержала архитектурная группа Citizenstudio из Москвы.

В первый день нынешней биеннале финалистов ждет ставший традиционным арх-марафон "Метаморфозы профессии", который объединит шесть круглых столов. Молодые архитекторы обсудят с коллегами различные аспекты профессионального развития, взаимодействия с заказчиками, механизмы продвижения проектов в публичном поле, этические аспекты работы архитектора. Одним из главных событий дня станет "Открытый разговор" с куратором биеннале Сергеем Чобаном.

Мероприятия второго дня соберут представителей федеральных и региональных органов власти, главных архитекторов городов и регионов, российских и иностранных экспертов в области архитектуры, урбанистики, дизайна, образования, культуры, консалтинга. Как ожидается, в пленарном заседании биеннале "Потенциал индустриальных территорий для развития городов. Новые подходы к работе с промышленным наследием" примут участие министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и президент Татарстана Рустам Минниханов. В этот день также пройдет клуб главных архитекторов "Как при помощи архитектуры создать новую ценность территории".

В заключительный день жюри назовет четырех призеров Второй Российской молодежной архитектурной биеннале – по два лучших проекта для каждого из участков проектирования (бывшего завода "Сантехприбор" и портового элеватора в Казани). В финальный день пройдут лекции членов международного жюри Михаила Ридайка, Филипа Юаня, Кристин Файрайз и других.