Группа BTS установила новый мировой рекорд

Это не единственное достижение группы. Видео, которое музыканты записали вместе с певицей Холзи (Boy With Luv), за 24 часа после публикации набрало 74,6 миллиона просмотров на YouTube. Ранее рекордсменом была K-pop группа Blаckpink c роликом Kill This Love, которую BTS обошли на 20 миллионов просмотров.