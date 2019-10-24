Почем Малевич тогда и теперь: история авангарда на новых выставках Москвы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Они "победили Солнце", продавали картины за 30 тысяч рублей в начале XX века и создали то, что до сих пор актуальнее и смелее самого современного искусства. Как за 20 лет молодые художники стали классиками авангарда, можно проследить на двух выставках — в Новой Третьяковке и Еврейском музее.

Молодые и дерзкие

Сначала лучше пойти в Еврейский музей — там открылась экспозиция, посвященная творческому объединению "Союз молодежи" 1909-1914 годов. Именно с его участников начался авангард в нашей стране.

На дворе 1908 год. Молодые художники чувствуют, что пора уходить от академизма и искать новые формы.

"Тогда им некуда было податься, они обратились друг к другу и объединились, — рассказал РИА Новости куратор выставки Андрей Сарабьянов. — Сначала вокруг Николая Кульбина — трендсеттера в культуре того времени. Потом вокруг Матюшина и Гуро. И уже после — образовали Союз". Это было первое зарегистрированное объединение художников авангарда.

Как пояснила РИА Новости главный куратор Еврейского музея Мария Насимова, эти художники были, как сказали бы сейчас, в одной тусовке: общались, дружили и решили, что могут работать вместе.

Первая же выставка — в 1909 году — и сразу фурор. Театральные постановки также вызвали большой резонанс. Особенно выделялась футуристическая опера "Победа над Солнцем", пролог к которой написали Велимир Хлебников и Алексей Крученых, музыку — Михаил Матюшин, а декорации и костюмы выполнили по эскизам Казимира Малевича. Эти рисунки как раз можно увидеть в экспозиции Еврейского музея.

Интересно, что оперу до сих пор ставят — недавно, например, она прошла в залах Третьяковки.

За пять лет СМ провел семь выставок — показывали работы от символизма до кубофутуризма. Самые знаковые представлены в Еврейском музее: "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна" Казимира Малевича, "Пир королей" Павла Филонова, "Лучистый пейзаж" Михаила Ларионова, "Потрет сестры, Анны Розановой" кисти Ольги Розановой.

"Участие в Союзе принимали все будущие знаменитости — Малевич, Клюн, Бурлюк", — отметил Сарабьянов.

После революции 1917 года картины с выставок "Союза молодежи" оказались в специально созданном для нового искусства собрании — Музее живописной культуры (МЖК).

Из отщепенцев в официальное искусство

В Новой Третьяковке открылась выставка "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры".

МЖК — это официальное признание ценности авангарда и вообще современной экспериментальной живописи. Созданный в 1919 году, музей создал прецедент: государство было главным покупателем работ, а составляли коллекцию сами художники.

"Все бразды правления отдали в руки мастеров: в коллегии и закупочные комиссии входили Малевич, Кандинский, Татлин, Павел Кузнецов и другие. Это был не просто чей-то субъективный отбор", — рассказала РИА Новости куратор выставки в Третьяковке Любовь Пчелкина.

Например, Кандинский был председателем закупочной комиссии 1919 года, а Малевича назначили заведующим художественно-строительным подотделом — он искал помещения для музея, пространства для выставок.

Решения о том, какие полотна покупать, принимались коллегиально, в спорах и диспутах, но конфликт интересов исключался. "Существовало правило: если приобретаются твои вещи, ты не участвуешь в работе комиссии. Конечно, не все было гладко: художники ссорились из-за того, чьих картин больше купили, чьи поедут в провинцию, а чьи будут в Москве", — посвящает в детали Пчелкина.

Музей должен был объяснять новые тенденции искусства, "улучшить состояние культуры в государстве". "Акцент был на новом — закупали даже самых молодых мастеров. Не всегда ориентиром был статус или престиж автора", — пояснила РИА Новости помощник куратора Ирина Кочергина.

В итоге коллекцию МЖК составили работы, которые хотели бы иметь все музеи мира: "Черный квадрат" Казимира Малевича (его купили одним из первых), "Импровизация № 7" Василия Кандинского, "Павлин под ярким солнцем (стиль египетский)" Наталии Гончаровой, "Сидящая натурщица со спины" Ольги Розановой и многое другое.

Экспозиция имитирует развеску МЖК: шесть комнат, обозначенные латинскими буквами от A до F, разделены по принципу художественного метода работы мастеров — объемные они или плоскостные. Как и в "оригинальном" музее, картины освещены обычными лампами и не снабжены индивидуальной подсветкой, а развеска восстановлена по архивным фото.

Сейчас страховая оценка, например, работы Малевича "Динамический супрематизм" из галереи Тейт Модерн — 75 миллионов фунтов стерлингов. А приобретали ее в 1919 году за 30 тысяч рублей (тогда это восемь батонов хлеба).

Сколько работ было в МЖК, сейчас сказать сложно, так как существовало более 20 филиалов по всей стране, включая Петроград, Витебск, Смоленск, Уфу и Рязань. Но после закрытия московского музея в 1929 году в Третьяковке осталось около 300 работ, чуть более 400 распределили по регионам, а какие-то оказались за рубежом.

Например, в 1972 году "Динамический супрематизм № 38" Малевича в обмен на картину Франсиско Гойи для Эрмитажа отдали американскому коллекционеру Арманду Хаммеру. Через несколько лет работа Малевича оказалась в Музее Людвига в Кельне.

С "Динамическим супрематизмом № 39" — более таинственная история. "В 1975 году некое лицо из Англии, видимо, как-то очень хорошо попросило выдать именно работу Малевича, — объясняет Любовь Пчелкина. — В этом случае был приказ даже не от Министерства культуры, а от ЦК партии". Спустя несколько лет картина оказалась в коллекции галереи Тейт Модерн.

Сейчас и ту и другую привезли в Москву.