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РИА Новости
Культура

Почем Малевич тогда и теперь: история авангарда на новых выставках Москвы

08:00 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914"
Выставка Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Они "победили Солнце", продавали картины за 30 тысяч рублей в начале XX века и создали то, что до сих пор актуальнее и смелее самого современного искусства. Как за 20 лет молодые художники стали классиками авангарда, можно проследить на двух выставках — в Новой Третьяковке и Еврейском музее.

Молодые и дерзкие

Сначала лучше пойти в Еврейский музей — там открылась экспозиция, посвященная творческому объединению "Союз молодежи" 1909-1914 годов. Именно с его участников начался авангард в нашей стране.
На дворе 1908 год. Молодые художники чувствуют, что пора уходить от академизма и искать новые формы.
"Тогда им некуда было податься, они обратились друг к другу и объединились, — рассказал РИА Новости куратор выставки Андрей Сарабьянов. — Сначала вокруг Николая Кульбина — трендсеттера в культуре того времени. Потом вокруг Матюшина и Гуро. И уже после — образовали Союз". Это было первое зарегистрированное объединение художников авангарда.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Святослава Нагубникова "Натюрморт с апельсинами" на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее
Картина Святослава Нагубникова Натюрморт с апельсинами представлена на выставке Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914 в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Картина Святослава Нагубникова "Натюрморт с апельсинами" на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее
Как пояснила РИА Новости главный куратор Еврейского музея Мария Насимова, эти художники были, как сказали бы сейчас, в одной тусовке: общались, дружили и решили, что могут работать вместе.
Первая же выставка — в 1909 году — и сразу фурор. Театральные постановки также вызвали большой резонанс. Особенно выделялась футуристическая опера "Победа над Солнцем", пролог к которой написали Велимир Хлебников и Алексей Крученых, музыку — Михаил Матюшин, а декорации и костюмы выполнили по эскизам Казимира Малевича. Эти рисунки как раз можно увидеть в экспозиции Еврейского музея.
Интересно, что оперу до сих пор ставят — недавно, например, она прошла в залах Третьяковки.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПортрет Ивана Клюна кисти Казимира Малевича на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее
Портрет Ивана Клюна Казимира Малевича представлен на выставке Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914 в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Портрет Ивана Клюна кисти Казимира Малевича на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее
За пять лет СМ провел семь выставок — показывали работы от символизма до кубофутуризма. Самые знаковые представлены в Еврейском музее: "Усовершенствованный портрет И. В. Клюна" Казимира Малевича, "Пир королей" Павла Филонова, "Лучистый пейзаж" Михаила Ларионова, "Потрет сестры, Анны Розановой" кисти Ольги Розановой.
"Участие в Союзе принимали все будущие знаменитости — Малевич, Клюн, Бурлюк", — отметил Сарабьянов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители перед натюрмортом Ильи Машкова на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве

Посетители перед натюрмортом Ильи Машкова на выставке Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914 в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
1 из 6

Посетители перед натюрмортом Ильи Машкова на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Картина Цалия Шлейфера "Автопортрет" на выставке в Еврейском музее в Москве

Картина Цалия Шлейфера Автопортрет представлена на выставке Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914 в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
2 из 6

Картина Цалия Шлейфера "Автопортрет" на выставке в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914". Справа — картина Алексея Моргунова "Мясная лавка"

Посетители на выставке Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914 в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
3 из 6

Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914". Справа — картина Алексея Моргунова "Мясная лавка"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница перед картиной Иосифа Школьника "Пейзаж" на выставке в Еврейском музее в Москве

Посетительница перед картиной Иосифа Школьника Пейзаж на выставке Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914 в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
4 из 6

Посетительница перед картиной Иосифа Школьника "Пейзаж" на выставке в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница перед декоративным панно Владимира Бурлюка "Весна" в Еврейском музее в Москве

Посетитель перед декоративным панно Владимира Бурлюка Весна на выставке Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914 в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
5 из 6

Посетительница перед декоративным панно Владимира Бурлюка "Весна" в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве

Посетители на выставке Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914 в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
6 из 6

Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 6

Посетители перед натюрмортом Ильи Машкова на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Картина Цалия Шлейфера "Автопортрет" на выставке в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 6

Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914". Справа — картина Алексея Моргунова "Мясная лавка"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 6

Посетительница перед картиной Иосифа Школьника "Пейзаж" на выставке в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 6

Посетительница перед декоративным панно Владимира Бурлюка "Весна" в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 6

Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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После революции 1917 года картины с выставок "Союза молодежи" оказались в специально созданном для нового искусства собрании — Музее живописной культуры (МЖК).

Из отщепенцев в официальное искусство

В Новой Третьяковке открылась выставка "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры".
МЖК — это официальное признание ценности авангарда и вообще современной экспериментальной живописи. Созданный в 1919 году, музей создал прецедент: государство было главным покупателем работ, а составляли коллекцию сами художники.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу
Посетители на выставке Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

"Все бразды правления отдали в руки мастеров: в коллегии и закупочные комиссии входили Малевич, Кандинский, Татлин, Павел Кузнецов и другие. Это был не просто чей-то субъективный отбор", — рассказала РИА Новости куратор выставки в Третьяковке Любовь Пчелкина.

Например, Кандинский был председателем закупочной комиссии 1919 года, а Малевича назначили заведующим художественно-строительным подотделом — он искал помещения для музея, пространства для выставок.
Решения о том, какие полотна покупать, принимались коллегиально, в спорах и диспутах, но конфликт интересов исключался. "Существовало правило: если приобретаются твои вещи, ты не участвуешь в работе комиссии. Конечно, не все было гладко: художники ссорились из-за того, чьих картин больше купили, чьи поедут в провинцию, а чьи будут в Москве", — посвящает в детали Пчелкина.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу
Посетители на выставке Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу

Музей должен был объяснять новые тенденции искусства, "улучшить состояние культуры в государстве". "Акцент был на новом — закупали даже самых молодых мастеров. Не всегда ориентиром был статус или престиж автора", — пояснила РИА Новости помощник куратора Ирина Кочергина.

В итоге коллекцию МЖК составили работы, которые хотели бы иметь все музеи мира: "Черный квадрат" Казимира Малевича (его купили одним из первых), "Импровизация № 7" Василия Кандинского, "Павлин под ярким солнцем (стиль египетский)" Наталии Гончаровой, "Сидящая натурщица со спины" Ольги Розановой и многое другое.
Экспозиция имитирует развеску МЖК: шесть комнат, обозначенные латинскими буквами от A до F, разделены по принципу художественного метода работы мастеров — объемные они или плоскостные. Как и в "оригинальном" музее, картины освещены обычными лампами и не снабжены индивидуальной подсветкой, а развеска восстановлена по архивным фото.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры в Третьяковской галерее. По архивным фотографиям и публикациям кураторы воссоздали план развески МЖК

Посетители на выставке Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
1 из 4

Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры в Третьяковской галерее. По архивным фотографиям и публикациям кураторы воссоздали план развески МЖК

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке в Третьяковской галерее. Слева — картина Александра Дейнеки "На стройке новых цехов", справа — картина "Инвалиды войны" Юрия Пименова

Посетители на выставке Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
2 из 4

Посетители на выставке в Третьяковской галерее. Слева — картина Александра Дейнеки "На стройке новых цехов", справа — картина "Инвалиды войны" Юрия Пименова

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Слева — картина Казимира Малевича "Жизнь в большой гостинице"

Посетители на выставке Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
3 из 4

Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Слева — картина Казимира Малевича "Жизнь в большой гостинице"

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

Посетительница на выставке Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры
4 из 4

Посетительница на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 4

Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры в Третьяковской галерее. По архивным фотографиям и публикациям кураторы воссоздали план развески МЖК

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 4

Посетители на выставке в Третьяковской галерее. Слева — картина Александра Дейнеки "На стройке новых цехов", справа — картина "Инвалиды войны" Юрия Пименова

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 4

Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Слева — картина Казимира Малевича "Жизнь в большой гостинице"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
4 из 4

Посетительница на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов
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Сейчас страховая оценка, например, работы Малевича "Динамический супрематизм" из галереи Тейт Модерн — 75 миллионов фунтов стерлингов. А приобретали ее в 1919 году за 30 тысяч рублей (тогда это восемь батонов хлеба).
Сколько работ было в МЖК, сейчас сказать сложно, так как существовало более 20 филиалов по всей стране, включая Петроград, Витебск, Смоленск, Уфу и Рязань. Но после закрытия московского музея в 1929 году в Третьяковке осталось около 300 работ, чуть более 400 распределили по регионам, а какие-то оказались за рубежом.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Девушка на выставке Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Например, в 1972 году "Динамический супрематизм № 38" Малевича в обмен на картину Франсиско Гойи для Эрмитажа отдали американскому коллекционеру Арманду Хаммеру. Через несколько лет работа Малевича оказалась в Музее Людвига в Кельне.
С "Динамическим супрематизмом № 39" — более таинственная история. "В 1975 году некое лицо из Англии, видимо, как-то очень хорошо попросило выдать именно работу Малевича, — объясняет Любовь Пчелкина. — В этом случае был приказ даже не от Министерства культуры, а от ЦК партии". Спустя несколько лет картина оказалась в коллекции галереи Тейт Модерн.
Сейчас и ту и другую привезли в Москву.
Проследить историю развития самого прогрессивного художественного течения XX века можно на выставках в Еврейском музее до 19 января 2020 года и в Третьяковской галерее до 23 февраля 2020 года.
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