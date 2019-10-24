Почем Малевич тогда и теперь: история авангарда на новых выставках Москвы

Молодые и дерзкие
Посетители перед натюрмортом Ильи Машкова на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве
Посетители перед натюрмортом Ильи Машкова на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве
Картина Цалия Шлейфера "Автопортрет" на выставке в Еврейском музее в Москве
Картина Цалия Шлейфера "Автопортрет" на выставке в Еврейском музее в Москве
Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914". Справа — картина Алексея Моргунова "Мясная лавка"
Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914". Справа — картина Алексея Моргунова "Мясная лавка"
Посетительница перед картиной Иосифа Школьника "Пейзаж" на выставке в Еврейском музее в Москве
Посетительница перед картиной Иосифа Школьника "Пейзаж" на выставке в Еврейском музее в Москве
Посетительница перед декоративным панно Владимира Бурлюка "Весна" в Еврейском музее в Москве
Посетительница перед декоративным панно Владимира Бурлюка "Весна" в Еврейском музее в Москве
Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве
Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве
Посетители перед натюрмортом Ильи Машкова на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве
Картина Цалия Шлейфера "Автопортрет" на выставке в Еврейском музее в Москве
Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914". Справа — картина Алексея Моргунова "Мясная лавка"
Посетительница перед картиной Иосифа Школьника "Пейзаж" на выставке в Еврейском музее в Москве
Посетительница перед декоративным панно Владимира Бурлюка "Весна" в Еврейском музее в Москве
Посетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Еврейском музее в Москве
Из отщепенцев в официальное искусство
"Все бразды правления отдали в руки мастеров: в коллегии и закупочные комиссии входили Малевич, Кандинский, Татлин, Павел Кузнецов и другие. Это был не просто чей-то субъективный отбор", — рассказала РИА Новости куратор выставки в Третьяковке Любовь Пчелкина.
Музей должен был объяснять новые тенденции искусства, "улучшить состояние культуры в государстве". "Акцент был на новом — закупали даже самых молодых мастеров. Не всегда ориентиром был статус или престиж автора", — пояснила РИА Новости помощник куратора Ирина Кочергина.
Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры в Третьяковской галерее. По архивным фотографиям и публикациям кураторы воссоздали план развески МЖК
Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры в Третьяковской галерее. По архивным фотографиям и публикациям кураторы воссоздали план развески МЖК
Посетители на выставке в Третьяковской галерее. Слева — картина Александра Дейнеки "На стройке новых цехов", справа — картина "Инвалиды войны" Юрия Пименова
Посетители на выставке в Третьяковской галерее. Слева — картина Александра Дейнеки "На стройке новых цехов", справа — картина "Инвалиды войны" Юрия Пименова
Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Слева — картина Казимира Малевича "Жизнь в большой гостинице"
Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Слева — картина Казимира Малевича "Жизнь в большой гостинице"
Посетительница на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Посетительница на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры в Третьяковской галерее. По архивным фотографиям и публикациям кураторы воссоздали план развески МЖК
Посетители на выставке в Третьяковской галерее. Слева — картина Александра Дейнеки "На стройке новых цехов", справа — картина "Инвалиды войны" Юрия Пименова
Посетители на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Слева — картина Казимира Малевича "Жизнь в большой гостинице"
Посетительница на выставке "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве