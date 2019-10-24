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РИА Новости

Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров "летающие крепости" B-52

08:00 24.10.2019
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© Фото : Штаб обороны ЭстонииАмериканский самолет B-52 в воздушном пространстве Эстонии
Американский самолет B-52 в воздушном пространстве Эстонии
© Фото : Штаб обороны Эстонии
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Запеленговать объекты инфраструктуры, подавить ПВО, отбомбиться и уйти на базу — американские летчики потренировались в нанесении ударов по Крыму. Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетели над Черным морем, имитируя атаку на полуостров. Для их сопровождения в воздух поднялись истребители ВКС России. Об особенностях таких тренировочных полетов — в материале РИА Новости.

Виртуальный удар

Полет продолжался двенадцать часов. Бомбардировщики взлетели с авиабазы Fairford в Великобритании в минувшую субботу, пересекли всю Европу и в какой-то момент вплотную приблизились в границам России в районе Крыма. При этом американские пилоты тесно взаимодействовали с наземными силами Румынии, Украины и Грузии.
Напомним, что B-52H состоят на службе уже более пятидесяти лет. Многие "летающие крепости" прошли глубокую модернизацию. Им обновили двигатели, навигационную аппаратуру, средства радиоэлектронной борьбы и вооружение. Теперь эти машины могут нести не только простые свободнопадающие бомбы, но и современные высокоточные боеприпасы. Например, управляемые JDAM, планирующие AGM-154, крылатые ракеты в обычном и ядерном исполнении.
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
21 сентября, 08:00РИА Новости
Ядерный "налетчик". Опасен ли для России новый бомбардировщик США
По словам заслуженного военного летчика России Владимира Попова, в этот раз самолеты, по всей видимости, выполнили условные тактические пуски ракет, а не бомбардировку. Бомбы обычно сбрасывают на удалении примерно десять километров от цели. То есть для такой тренировки потребовалось бы пролететь непосредственно над полуостровом, чего, разумеется, американцам бы никто не позволил. Модернизированные Б-52 способны, конечно, нести и более дальнобойные планирующие авиабомбы, но их тоже нужно "подвезти поближе".
"Бомбометание невозможно без входа в воздушное пространство России, — пояснил Попов в беседе с РИА Новости. — Территориальные воды — это 12-мильная зона, более 20 километров. Если бы они сюда сунулись, их бы тут же сбили. А если они летали в исключительной экономической зоне России, то эти тренировки проводились с уведомлением. То есть наши командные пункты, противовоздушная оборона, ВКС знали, когда и по каким маршрутам пройдут бомбардировщики".
© Фото : U.S. Air ForceСамолет ВВС США B-52 Stratofortress с крылатой ракетой X-51A
Самолет ВВС США B-52 Stratofortress с крылатой ракетой X-51A
© Фото : U.S. Air Force
Самолет ВВС США B-52 Stratofortress с крылатой ракетой X-51A

Игра в кошки-мышки

В полете с имитацией пусков ракет на борту бомбардировщика включаются все радиолокационные станции, навигационное оборудование, системы обнаружения условного противника и определения точных координат цели, аппаратура пуска, сопровождения и корректировки ракет. И хотя это обычно продолжается всего две-три минуты, бомбардировщик засвечивается на всех радарах систем ПВО, как новогодняя елка, а дежурные расчеты на земле успевают навести ракеты на цель.
"Системы ПВО определяют и прогнозируют направление и конечные цели ракеты еще до пуска, — рассказывает Попов. — Локаторы B-52 кратковременно работают в нашем направлении, далее идет отработка прицеливания и пуска по объектам на земле или водной поверхности. За всеми этими действиями пристально следят средства и расчеты ПВО".
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин.
7 июля, 08:00РИА Новости
За нами все горит. Самые грозные бомбардировщики
Для экипажей бомбардировщиков такая опека, конечно, тоже не остается незамеченной. Каждый самолет оснащен системой опознавания и предупреждения атак системами ПВО. Летчики прекрасно понимают: по ним работают станции обнаружения и прицеливания, самолеты взяты на автосопровождение. Когда по ним выпустят первые ракеты, сработают системы оповещения, и экипаж попытается обмануть головки самонаведения. Для этого на борту включат системы радиоэлектронной борьбы, и бомбардировщик начнет активно маневрировать.
В случае реального конфликта расчеты дальнобойных систем ПВО в первую очередь будут охотиться за носителями. Перехват уже сброшенных ракет, по словам экспертов, доверят зенитным комплексам среднего и малого радиуса действия.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук

Непробиваемое небо

Воздушное пространство над Крымом сегодня прикрывают зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Они встали на боевое дежурство в 2016-м, до этого полуостров охраняли ЗРК предыдущего поколения — С-300ПС. Особо важные объекты опекают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". За оборону на ближних подступах отвечает отдельный зенитно-ракетный полк, базирующийся в Севастополе. Он оснащен комплексами малой дальности "Оса" и средней дальности "Бук-М2". В ближайшие годы в часть начнут поступать модернизированные "Бук-М3".
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8 октября, 08:00РИА Новости
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
Важный компонент крымской противовоздушной обороны — авиация Черноморского флота. В ее распоряжении — многофункциональные истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24 и разведчики Су-24МР. Смешанная авиационная дивизия в Бельбеке и дивизия ПВО в Севастополе укомплектованы истребителями Су-27СМ и Су-30М2. Именно они, как правило, вылетают на сопровождение потенциальных нарушителей западных границ России.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкИстребители Су-30М2 на аэродроме Бельбек под Севастополем
Истребители Су-30М2 на аэродроме Бельбек под Севастополем
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Истребители Су-30М2 на аэродроме Бельбек под Севастополем
К слову, "работать" по воздуху могут и корабли. Например, ракетный крейсер "Москва" несет на борту морской аналог С-300 — зенитно-ракетный комплекс "Форт", а сторожевики вооружены ЗРК "Оса" и "Штиль".
Спустя несколько дней после условной бомбардировки Крыма Минобороны России сообщило перехвате одного B-52H. Сначала бомбардировщик сопровождался российскими средствами контроля воздушного пространства, а неподалеку от госграницы американца встретил истребитель Су-27, который вел его до тех пор, пока тот не отвернул в сторону Европы.
© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкДивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Дивизион С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Крыму
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
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B-52Воздушно-космические силы РоссииРеспублика КрымВВС СШАС-400 «Триумф»РоссияСШАБезопасность
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