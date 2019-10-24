Обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже ("Черный четверг")

Великая депрессия (Great Depression) – наиболее продолжительный экономический кризис в истории промышленно развитых стран, который продолжался с 1929 по 1939 год. Начался после обвала Нью-Йоркского фондового рынка в октябре 1929 года.

В 1920-х годах экономика США переживала бурный рост : реальный ВВП вырос с 688 миллиардов долларов в 1920 году до 977 миллиардов долларов в 1929 году, размер среднего дохода американцев вырос на 1500 долларов, а безработица составляла менее 4%. На долю США приходилась почти половина мирового производства.

С середины 1920-х годов фондовый рынок США был полностью во власти "быков" – трейдеров, играющих на повышение курсов акций. Если в 1923 году фондовый индекс Доу-Джонса находился на уровне 99, то в августе 1929 года он достиг 380 пунктов. При низком уровне процентных ставок банковские кредиты были доступны очень многим американцам, рассчитывавшим погасить их в будущем. Спекулянты брали банковские кредиты для вложения в акции. Промышленные компании рапортовали о прибылях и предпочитали инвестировать их в производство новых видов продукции, что побуждало биржевых игроков активно скупать их акции. Однако в 1929 года выяснилось, что акции не обеспечивают высокого уровня дивидендов, а прогнозы прибылей многих компаний-эмитентов оказались завышенными. Компании-эмитенты сталкивались с падением объемов продаж, в то время как курсы их акций росли. Все это создало благоприятные условия для манипулирования финансовым сектором и экономическим развитием страны.

3 сентября 1929 года фондовый индекс Доу-Джонса достиг своего пика 381,17 пунктов . В течение следующих нескольких недель цены на акции начали снижаться. К 23 октября 1929 года индекс Доу-Джонса упал почти на 20% от своего максимума, и в последний час торгов цены на акции резко упали. Рынок закрылся на фоне растерянности и беспокойства.

24 октября 1929 года (этот день вошел в историю как "черный четверг") на Нью-Йоркской фондовой бирже разразилась паника , приведшая к катастрофическому падению курса акций. Произошел невиданный за всю историю торгов их сброс. За день акций было продано 12 894 650 штук.

В середине дня в штаб-квартире J.P.Morgan собрались на экстренное совещание пятеро крупнейших американских финансистов, представлявших National City Bank, Chase National Bank, Guaranty Trust Company, Bankers Trust Company и J.P.Morgan. Проанализировав положение на бирже, банкиры пришли к выводу, что "многие котировки на бирже не отражают истинной ситуации" и причин для паники нет.

Инвестиционные компании и ведущие банкиры попытались стабилизировать рынок, скупив большие пакеты акций, что привело к умеренному ралли (росту) в пятницу.

Пять дней спустя 29 октября ("черный вторник") котировки акций рухнули вновь.

За первые три минуты торгов на рынок были выброшены 650 тысяч акций U.S. Steel. За день до этого они котировались по 186 долларов за штуку. Через три минуты после начала торгов никто не хотел покупать их и по 179 долларов. Следом за U.S. Steel "посыпались" Westinghouse, General Motors, Paramount, Fox, Warner Bros и др. Попытки крупнейших банкиров остановить падение котировок ни к чему не привели. К концу дня на Нью-Йоркской фондовой бирже были проданы 16 410 030 акций.

После некоторой стабилизации обвалы продолжились в декабре 1929 года . В целом с естественными колебаниями падение продолжалось в течение многих месяцев, достигнув дна только в 1932 году на уровне 40 пунктов, что означало спад на 87% от высшего уровня в сентябре 1929 года. Это было самое глубокое падение биржевых индексов за всю историю бирж.

Потери 880 эмитентов, чьи акции котировались на Нью-Йоркской фондовой бирже, составили почти девять миллиардов долларов. Эта цифра в два раза превысила количество денег, находившихся в то время в обращении. В стране началась Великая депрессия. Совокупная стоимость акций, котировавшихся на Нью-Йоркской фондовой бирже 1 сентября 1929 года, равнялась почти 90 миллиардов долларов. К июлю 1932 года эта цифра составила примерно 16 миллиардов долларов. Держатели акций потеряли 74 миллиарда долларов. Последняя сумма в три раза превысила расходы страны на первую мировую войну. Национальный доход Америки с 87,8 миллиарда долларов в 1929 году снизился до 40,2 миллиарда долларов в 1933 году. Потерпели крах более 135 тысяч торговых, промышленных и финансовых компаний. Не было ни одного общественного института, который бы не пережил в годы депрессии коллапс.

К 1933 году почти половина американских банков обанкротилась. Многие банки, потеряв все инвестированные активы, должны были отвечать по долгам перед вкладчиками и держателями акций. Между тем охваченное паникой население изымало деньги из уцелевших банков. Количество денег в обращении выросло с 454 миллионов долларов в 1929 году до 5,7 миллиарда долларов в конце 1932 года.

Уже через несколько месяцев после коллапса рынка акций безработица стала принимать угрожающие масштабы. К марту 1930 года без работы остались более четырех миллионов человек. Через год эта цифра увеличилась вдвое. Весной 1932 года число безработных достигло отметки 12,5 миллиона человек (10% от всего населения). Пик пришелся на начало 1933 года, когда безработных в Америке было 16 миллионов человек. Примерно 17% трудоспособного населения США осталось без средств к существованию.

"Новый курс" президента Франклина Рузвельта, сущность которого заключалась в проведении государственно-монополистического регулирования экономики, позволил постепенно нормализовать положение в стране. Политика "Нового курса" включала в себя регулирование цен, инициирование объединения производителей в крупные предприятия, социальную программу – установление минимальной заработной платы, максимальной рабочей недели, введение пенсий работникам, достигшим 65 лет и др.

Лишь к 1940 году США вышли по основным экономическим показателям на уровень 1929 года, но даже в это время уровень безработицы составлял 14% (7,5 миллиона человек).