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РИА Новости

Число пропавших без вести из-за наводнений в Каталонии увеличилось до пяти

21:30 23.10.2019
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МАДРИД, 23 окт – РИА Новости. Число пропавших без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в испанском автономном сообществе Каталония, увеличилось до пяти человек, один мужчина погиб, сообщает служба Гражданской защиты.
На пляже Кальдес-д´Эстрак (провинция Барселона) обнаружено тело мужчины, которого унесло течением, когда он подошел, чтобы переставить свою машину в муниципалитете Ареньс. О гибели мужчины сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra.
Среди пропавших без вести – 70-летняя мать и ее 40-летний сын в муниципалитете Вилаверд (подтвердил мэр этого города Антони Англес) и еще два человека в Ла-Эсплуга-де-Франколи (подтвердили Mossos de Escuadra). Оба муниципалитета расположены в провинции Таррагона.
Кроме того, в настоящее время спасатели ведут поиски еще одного человека: водитель грузовика (бельгиец по национальности) пропал также в районе Ла-Эсплуга-де-Франколи.
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Еще несколько человек получили травмы, сообщает служба гражданской защиты Каталонии.
Власти автономного сообщества объявили 24 октября днем траура.
До сих пор без электричества остаются 10,5 тысячи человек, большая часть в Ла-Эсплуга-де-Франколи и Бреде. В провинции Барселона были эвакуированы несколько десятков человек, некоторые школы в регионе закрыты.
В результате стихии пострадали 47 автомобильных дорог, в службу спасения поступило 3600 звонков, спасательные службы зарегистрированы 2600 различных инцидентов.
Провинция Таррагона больше всего пострадала из-за сильных ливней, начавшихся во вторник. На ее территории был объявлен красный уровень тревоги. Циклон затронул и Балеарские острова. Так, на острове Ибица (циклон в Каталонию пришел со стороны Балеарских островов) в результате стихии пострадали три человека.
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