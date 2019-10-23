ВТБ планирует сотрудничать с Ганой в финансировании проектов развития

"Во время встречи обсуждалось развитие взаимоотношений в различных отраслях экономики, перспективы привлечения российских и международных компаний в реализацию крупных проектов в стране, а также другие сферы возможного взаимодействия. Андрей Костин и Нана Акуфо-Аддо договорились о нескольких направлениях будущего сотрудничества как в сфере финансирования, так и возможному участию банка в различных проектах на товарно-сырьевых рынках страны, включая добычу нефти и газа, бокситов, золота, минеральных ресурсов, а также привлечению ВТБ к реализации крупных инфраструктурных проектов в Гане", - говорится в сообщении.