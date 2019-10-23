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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

ВТБ планирует сотрудничать с Ганой в финансировании проектов развития

21:29 23.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "ВТБ"
Стенд банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин и президент Ганы Нана Акуфо-Аддо договорились о перспективных направлениях сотрудничества банка и правительства Ганы в сфере финансирования и участия в различных проектах развития на территории этой африканской страны, сообщает пресс-служба ВТБ.
Официальная встреча президента — председателя правления ВТБ с президентом Ганы прошла в среду рамках саммита и экономического форума "Россия – Африка" в Сочи.
"Во время встречи обсуждалось развитие взаимоотношений в различных отраслях экономики, перспективы привлечения российских и международных компаний в реализацию крупных проектов в стране, а также другие сферы возможного взаимодействия. Андрей Костин и Нана Акуфо-Аддо договорились о нескольких направлениях будущего сотрудничества как в сфере финансирования, так и возможному участию банка в различных проектах на товарно-сырьевых рынках страны, включая добычу нефти и газа, бокситов, золота, минеральных ресурсов, а также привлечению ВТБ к реализации крупных инфраструктурных проектов в Гане", - говорится в сообщении.
Гана, как одна из самых быстрорастущих стран региона, представляет большие возможности для развития бизнеса между российскими и африканскими компаниями. Группа ВТБ обладает значительной экспертизой и опытом работы в этом регионе и безусловно готова способствовать реализации стратегических инициатив клиентов группы в Гане, отметил на встрече Костин.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаНовости - ТуризмВТБАндрей Костин (банкир)ГанаСочиНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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