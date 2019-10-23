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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп надеется на скорую встречу с командующим силами сирийских курдов

21:06 23.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на скорую встречу с командующим курдскими "Сирийскими демократическими силами" генералом Мазлумом Абди.
"Благодарю Вас, генерал Мазлум, за ваши добрые слова и мужество. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания курдскому народу. Я с нетерпением жду скорой встречи с Вами", - написал Трамп в Twitter.
Президент США не уточнил, где и когда может состояться такая встреча.
Ранее пресс-служба Абди сообщила, что Трамп в разговоре с командующим пообещал курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) долгосрочную поддержку в различных сферах.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
Во вторник по итогам переговоров президентов России и Турции был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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