Трамп надеется на скорую встречу с командующим силами сирийских курдов

Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на скорую встречу с командующим курдскими "Сирийскими демократическими силами" генералом Мазлумом Абди.

"Благодарю Вас, генерал Мазлум, за ваши добрые слова и мужество. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания курдскому народу. Я с нетерпением жду скорой встречи с Вами", - написал Трамп в Twitter.

Thank you General Mazloum for your kind words and courage. Please extend my warmest regards to the Kurdish people. I look forward to seeing you soon. @mustefabali — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 октября 2019 г.

Президент США не уточнил, где и когда может состояться такая встреча.

Ранее пресс-служба Абди сообщила, что Трамп в разговоре с командующим пообещал курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) долгосрочную поддержку в различных сферах.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.