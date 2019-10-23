Кубанские исполнители выступят перед гостями саммита "Россия – Африка"

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Кубанские исполнители выступят перед лидерами африканских стран на торжественном приеме от имени президента России в честь участников саммита "Россия – Африка", артисты исполнят песни "Распрягайте, хлопцы, коней" и "Калинка-малинка", рассказали РИА Новости артисты из музыкальных коллективов.

Как передает корреспондент РИА Новости, лидеры африканских государств приезжают на торжественное мероприятие, которое проходит в закрытой части саммита, с супругами, одетыми в вечерние наряды.

Артисты кубанского казачьего хора готовятся к выступлению перед гостями форума. Как рассказал РИА Новости один из артистов коллектива, они исполнят песни "Распрягайте, хлопцы, коней" и "Трава".

По словам исполнителя Краснодарской филармонии, на ужине будет представлен колорит нашей страны, коллективы приехали из нескольких регионов России: государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, коллективы русских народных инструментов, а также северных народов.

"Мы в конце исполняем "Калинку", она будет совмещена с современными танцами. Мы исполняем песню, потом расходимся, и TODES будут танцевать под "Калинку" на африканские ритмы. Специально для саммита, для гостей", - рассказал РИА Новости представитель филармонии.