Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T20:54Z
https://ria.ru/20191023/1560138873.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/03/1560110335_0:129:3112:1881_1036x0_80_0_0_20f29d8eb022112a7c67c4704124bbed.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Кубанские исполнители выступят перед гостями саммита "Россия – Африка"

20:54 23.10.2019
148
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Кубанские исполнители выступят перед лидерами африканских стран на торжественном приеме от имени президента России в честь участников саммита "Россия – Африка", артисты исполнят песни "Распрягайте, хлопцы, коней" и "Калинка-малинка", рассказали РИА Новости артисты из музыкальных коллективов.
Как передает корреспондент РИА Новости, лидеры африканских государств приезжают на торжественное мероприятие, которое проходит в закрытой части саммита, с супругами, одетыми в вечерние наряды.
Артисты кубанского казачьего хора готовятся к выступлению перед гостями форума. Как рассказал РИА Новости один из артистов коллектива, они исполнят песни "Распрягайте, хлопцы, коней" и "Трава".
По словам исполнителя Краснодарской филармонии, на ужине будет представлен колорит нашей страны, коллективы приехали из нескольких регионов России: государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, коллективы русских народных инструментов, а также северных народов.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Вчера, 18:15Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Сочи готовился к форуму "Россия – Африка" почти девять месяцев
"Мы в конце исполняем "Калинку", она будет совмещена с современными танцами. Мы исполняем песню, потом расходимся, и TODES будут танцевать под "Калинку" на африканские ритмы. Специально для саммита, для гостей", - рассказал РИА Новости представитель филармонии.
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Экономический форум Россия - Африка
Вчера, 15:34Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
530000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСочиРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии
РИА
Новости
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия и Габон создадут рабочую группу для сотрудничества в энергетике
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
Жители сирийского Кобани рассказали об отношении к военной полиции России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита Россия - Африка
Путин заявил о намерении помогать африканским партнерам в решении проблем
Лента
новостей
Участники на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2018
Евросоюз пока не решил, насколько готов отложить Brexit, сообщил источник
Подтопленная из-за паводка дорога в Байкальске
В Приангарье восстановили движение на всех подтопленных паводком дорогах
Экономический форум Россия - Африка
Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
Суэцкий канал
Россия обсудила с Эритреей поиск нефти и газа на шельфе Красного моря
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Белом доме все еще надеются, что Турция откажется от российских С-400
Эквадор
Индейцы Эквадора вышли из диалога с правительством о субсидиях на топливо
Полиция Великобритании
Интерпол готов помочь Великобритании расследовать инцидент с грузовиком
Независимый турецкий депутат Озтюрк Йылмаз
Турецкий депутат назвал меморандум по Сирии "прорывом для безопасности"
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведев встретился с Медведчуком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
06:58Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
Лента новостейМолния