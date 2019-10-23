Жителя Чувашии приговорили к шести годам колонии за жестокое убийство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Чувашии проведет шесть лет в колонии общего режима за жестокое убийство топором 15-летней подруги, сообщает управление СК по региону.
Как следует из материалов уголовного дела, 15 мая в правоохранительные органы Яльчикского района поступило сообщение об исчезновении 15-летней местной жительницы. Ее тело позже нашли в пруду. По подозрению в убийстве был задержан ее 18-летний приятель. По версии следствия, вечером 13 мая в ходе ссоры юноша избил девушку и нанес ей несколько ударов топором по голове, а затем бросил тело в воду и скрылся.
"Юноша признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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