Жителя Чувашии приговорили к шести годам колонии за жестокое убийство

Как следует из материалов уголовного дела, 15 мая в правоохранительные органы Яльчикского района поступило сообщение об исчезновении 15-летней местной жительницы. Ее тело позже нашли в пруду. По подозрению в убийстве был задержан ее 18-летний приятель. По версии следствия, вечером 13 мая в ходе ссоры юноша избил девушку и нанес ей несколько ударов топором по голове, а затем бросил тело в воду и скрылся.