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РИА Новости

РЭЦ и банк из Ганы договорились о поддержке российского экспорта

20:06 23.10.2019
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CC0 / Pixabay/lapping / Мемориальный парк Кваме Нкрумы в Аккре, Гана
 Мемориальный парк Кваме Нкрумы в Аккре, Гана
CC0 / Pixabay/lapping /
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Экспортно-импортный банк республики Гана (GEXIM) на форуме Россия-Африка заключили соглашение о сотрудничестве и поддержке российского экспорта, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
С российской стороны документ подписал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, со стороны Ганы – зампред правления банка Кваме Аду Дака.

"Соглашение о сотрудничестве определяет новый этап построения взаимоотношений между специализированными финансовыми институтами двух стран в целях продвижения механизмов поддержки российского экспорта с учетом обеспечения возрастающих экономических потребностей африканских покупателей", - отмечается в документе.

Соглашение открывает возможности взаимовыгодного сотрудничества сторон в сфере международного финансирования при поставках российских товаров и услуг в Гану.
"С помощью наших ганских партнеров из банка GEXIM мы сможем финансировать импортно-экспортные операции, создавая максимально благоприятные условия для поступления высокотехнологичных российских товаров на Африканский континент и закрепления российских производителей на перспективных рынках", – прокомментировал Гусаков.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев
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