РЭЦ и банк из Ганы договорились о поддержке российского экспорта

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Экспортно-импортный банк республики Гана (GEXIM) на форуме Россия-Африка заключили соглашение о сотрудничестве и поддержке российского экспорта, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

С российской стороны документ подписал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, со стороны Ганы – зампред правления банка Кваме Аду Дака.

"Соглашение о сотрудничестве определяет новый этап построения взаимоотношений между специализированными финансовыми институтами двух стран в целях продвижения механизмов поддержки российского экспорта с учетом обеспечения возрастающих экономических потребностей африканских покупателей", - отмечается в документе.

Соглашение открывает возможности взаимовыгодного сотрудничества сторон в сфере международного финансирования при поставках российских товаров и услуг в Гану.

"С помощью наших ганских партнеров из банка GEXIM мы сможем финансировать импортно-экспортные операции, создавая максимально благоприятные условия для поступления высокотехнологичных российских товаров на Африканский континент и закрепления российских производителей на перспективных рынках", – прокомментировал Гусаков.