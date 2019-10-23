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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Помпео встретился с главой "новой церкви" Украины

19:48 23.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
В заявлении госдепа говорится, что госсекретарь и Епифаний обсудили ситуацию на востоке Украины, выразив надежду на ее дипломатическое урегулирование.
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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обладает достаточным количеством подтверждений того, что автокефалия, которую предоставил "новой церкви" Украины константинопольский патриарх, была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия.
"Новая церковь" Украины была образована путем слияния двух других раскольнических церквей, действовавших на Украине, в декабре 2018 года. Главой новой неканонической церковной структуры стал "митрополит" Епифаний Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
На вторник госдеп анонсировал встречу Помпео в Вашингтоне с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, но прошла ли она в итоге - не сообщалось.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоМайк ПомпеоНовости - Религия и мировоззрениеСШАВ мире
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