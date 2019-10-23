Помпео встретился с главой "новой церкви" Украины

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.

В заявлении госдепа говорится, что госсекретарь и Епифаний обсудили ситуацию на востоке Украины, выразив надежду на ее дипломатическое урегулирование.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обладает достаточным количеством подтверждений того, что автокефалия, которую предоставил "новой церкви" Украины константинопольский патриарх, была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия.

"Новая церковь" Украины была образована путем слияния двух других раскольнических церквей, действовавших на Украине, в декабре 2018 года. Главой новой неканонической церковной структуры стал "митрополит" Епифаний Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.