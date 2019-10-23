На Алтае начались торжества по случаю столетию со дня рождения Калашникова

БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, стартовали в Алтайском крае, сообщает правительство администрации региона.

По данным ведомства, плеяда мероприятий началась с открытия выставочного проекта "Михаил Калашников. Человек мира", где жители и гости Алтайского края смогут ознакомиться с мемориальной коллекцией сувенирного оружия Михаила Тимофеевича.

"На выставке представлены более 30 образцов сувенирного оружия из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Коллекция сформирована из многочисленных подарков конструктору-оружейнику. На выставке можно увидеть изящный нож из слоновой кости или нож немецкого производства начала прошлого века, рукоять которого выполнена в виде ноги копытного животного и покрыта шерстью. Одним из известнейших подарков Михаилу Калашникову стала копия меча национального героя Венесуэлы Симона Боливара, преподнесенная по личному распоряжению президента Уго Чавеса", - отметили в ведомстве.

По словам директора Алтайского краеведческого музея Оксаны Мамонтовой, ранее все эти предметы хранились у Калашникова дома и были неотъемлемой частью его коллекции.

"Эти предметы были в коллекции у Михаила Тимофеевича, хранились у него дома, он их трогал, рассматривал. Безусловно, они имеют мемориальную ценность и для музейщиков, и для любого россиянина. Кстати, в таком количестве коллекция сувенирного оружия Михаила Калашникова еще не экспонировалась", - рассказала Оксана Мамонтова.