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РИА Новости
Алтайский край

На Алтае начались торжества по случаю столетию со дня рождения Калашникова

19:23 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПамятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, стартовали в Алтайском крае, сообщает правительство администрации региона.
По данным ведомства, плеяда мероприятий началась с открытия выставочного проекта "Михаил Калашников. Человек мира", где жители и гости Алтайского края смогут ознакомиться с мемориальной коллекцией сувенирного оружия Михаила Тимофеевича.
"На выставке представлены более 30 образцов сувенирного оружия из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Коллекция сформирована из многочисленных подарков конструктору-оружейнику. На выставке можно увидеть изящный нож из слоновой кости или нож немецкого производства начала прошлого века, рукоять которого выполнена в виде ноги копытного животного и покрыта шерстью. Одним из известнейших подарков Михаилу Калашникову стала копия меча национального героя Венесуэлы Симона Боливара, преподнесенная по личному распоряжению президента Уго Чавеса", - отметили в ведомстве.
По словам директора Алтайского краеведческого музея Оксаны Мамонтовой, ранее все эти предметы хранились у Калашникова дома и были неотъемлемой частью его коллекции.
"Эти предметы были в коллекции у Михаила Тимофеевича, хранились у него дома, он их трогал, рассматривал. Безусловно, они имеют мемориальную ценность и для музейщиков, и для любого россиянина. Кстати, в таком количестве коллекция сувенирного оружия Михаила Калашникова еще не экспонировалась", - рассказала Оксана Мамонтова.
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Выставка будет работать в Барнауле до 1 декабря, а затем коллекцию сувенирного оружия представят в Мемориальном музее Михаила Калашникова в селе Курья.
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Алтайский крайМихаил КалашниковАлтайский крайОбщество
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