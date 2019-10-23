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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп призвал другие страны подключиться к обеспечению безопасности в Сирии

18:55 23.10.2019 (обновлено: 20:12 23.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. США рассчитывают на то, что другие страны подключатся к обеспечению безопасности на границе Турции и Сирии, заявил в среду президент Дональд Трамп.
"Страны в регионе должны, наконец, взять на себя ответственность за помощь Турции и Сирии по охране границы. Мы хотим, чтобы другие страны подключились к этому", - сказал он журналистам.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Вчера, 18:52Сказано в эфире
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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