Трамп призвал другие страны подключиться к обеспечению безопасности в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. США рассчитывают на то, что другие страны подключатся к обеспечению безопасности на границе Турции и Сирии, заявил в среду президент Дональд Трамп.

"Страны в регионе должны, наконец, взять на себя ответственность за помощь Турции и Сирии по охране границы. Мы хотим, чтобы другие страны подключились к этому", - сказал он журналистам.