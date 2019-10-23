Трамп призвал другие страны подключиться к обеспечению безопасности в Сирии

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. США рассчитывают на то, что другие страны подключатся к обеспечению безопасности на границе Турции и Сирии, заявил в среду президент Дональд Трамп.
"Страны в регионе должны, наконец, взять на себя ответственность за помощь Турции и Сирии по охране границы. Мы хотим, чтобы другие страны подключились к этому", - сказал он журналистам.
Вчера, 18:52Сказано в эфиреПолитолог: НАТО пытается "прицепиться паровозиком" к инициативам РФ в СирииНАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, эта идея не просто бесполезна, но даже опасна.