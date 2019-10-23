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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань сохранила третье место в России по объемам ввода жилья

18:52 23.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖилищное строительство в Краснодаре
Жилищное строительство в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Краснодарский край увеличил ввод жилья за 9 месяцев текущего года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,88 миллиона квадратных метров, и сохранил третье место в России по объемам ввода, сообщает пресс-служба администрации региона.
"За девять месяцев 2019 года на Кубани введено в эксплуатацию 2,88 миллиона квадратных метров жилья. Это на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном департаменте строительства, ввод жилья – один из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". "Согласно Единой межведомственной информационно-статистической системе, Кубань находится в тройке лидеров по сданным площадям после Московской области и Москвы", – отметили в департаменте.
В том числе введены 1,3 миллиона квадратных метров индивидуального жилья, рост превысил 25%. Его доля выросла до 45,5%. Также в январе-сентябре сданы 358 жилых домов массовой застройки, было построено 43,4 тысячи квартир.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев отмечал, что власти региона ушли от точечной застройки и теперь выдают разрешения на проекты, которые, кроме возведения жилых домов, подразумевают также и благоустройство территории, создание социальных учреждений. Кроме того, для сохранения облика курортных городов и исторических центров в регионе действует ограничение высотности возводимых зданий.
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