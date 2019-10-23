В Югре создали карту с местами пребывания политических ссыльных

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 окт - РИА Новости. Интерактивная карта с местами пребывания политических ссыльных появилась в Сургуте (ХМАО), ее презентовали в местном краеведческом музее, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Интерактивную карту "Место ссылки - Сургут" презентовали сегодня в Сургутском краеведческом музее. Совместный проект музея и общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий, "Наша память" получил поддержку фонда президентских грантов на развитие гражданского общества... Размер гранта составил 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Основой для карты послужили документы из архивов Сургута, Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга, личные вещи, воспоминания очевидцев событий, а также научные исследования и краеведческие публикации.

"Это удивительный проект. Он несет культурно-образовательную миссию, краеведческую и социальную. Формат, который сегодня предложили авторы проекта, не только современный, но и перспективный. Решает серьезную задачу увековечивания памяти и передачи ее другим поколениям", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города Анны Томазовой.

Карта знакомит с местами пребывания в Сургутском уезде политических ссыльных - декабристов и революционеров-народников, членов оппозиционных партий в XIX-XX веков, а также рассказывает о судьбе попавших в ссылку в 1930-1950-е годы, повествуя о зарождении, развитии и спаде системы спецпоселений ГУЛАГа в Сургутском районе. В частности, на карте воссоздан виртуальный план спецпоселка Черный Мыс, построенного в начале 1930-х переселенцами из числа раскулаченных крестьян.

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