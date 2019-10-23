Власти востока Ливии попросили Россию способствовать решению кризиса

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Правительство на востоке Ливии просит Россию провести конгресс в Сочи наподобие конгресса по Сирии, заявил РИА Новости министр иностранных дел находящегося на востоке Ливии временного правительства Абд аль-Хади аль-Хувейж.

"Мы просим Россию больше способствовать решению ливийского кризиса и провести конференцию наподобие конгресса по Сирии в Сочи, чтобы был (конгресс - ред.) в Сочи по Ливии", - заявил собеседник агентства.

Министр также отметил важность сотрудничества с Россией в газовой и нефтяной отраслях, а также в области инвестиций, железных дорог и строительства.

"Международное сообщество должно решить кризис в Ливии, а не руководить им, оно должно прекратить циркуляцию оружия и создать механизмы для того, чтобы собрать оружие и организовать разоружение группировок", - добавил аль-Хувейж.

По его словам, ни одна встреча по политическому урегулированию не увенчается успехом, пока не будет решена главная проблема, а именно проблема безопасности, потока оружия, терроризма и присутствия в стране вооруженных группировок.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.