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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Власти востока Ливии попросили Россию способствовать решению кризиса

18:17 23.10.2019 (обновлено: 19:16 23.10.2019)
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© AP Photo / Hazem AhmedСторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
© AP Photo / Hazem Ahmed
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Правительство на востоке Ливии просит Россию провести конгресс в Сочи наподобие конгресса по Сирии, заявил РИА Новости министр иностранных дел находящегося на востоке Ливии временного правительства Абд аль-Хади аль-Хувейж.
"Мы просим Россию больше способствовать решению ливийского кризиса и провести конференцию наподобие конгресса по Сирии в Сочи, чтобы был (конгресс - ред.) в Сочи по Ливии", - заявил собеседник агентства.
Министр также отметил важность сотрудничества с Россией в газовой и нефтяной отраслях, а также в области инвестиций, железных дорог и строительства.
"Международное сообщество должно решить кризис в Ливии, а не руководить им, оно должно прекратить циркуляцию оружия и создать механизмы для того, чтобы собрать оружие и организовать разоружение группировок", - добавил аль-Хувейж.
По его словам, ни одна встреча по политическому урегулированию не увенчается успехом, пока не будет решена главная проблема, а именно проблема безопасности, потока оружия, терроризма и присутствия в стране вооруженных группировок.
Министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сияла
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаОбострение конфликта в ЛивииЛивияСирияРоссияВ мире
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