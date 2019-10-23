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РИА Новости
Война в Сирии

Берлин предложил создавать зону безопасности в Сирии под эгидой ООН

17:55 23.10.2019
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© REUTERS / Omar Sanadiki/File PhotoПатруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
© REUTERS / Omar Sanadiki/File Photo
БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду уточнила детали своей инициативы по международной зоне безопасности на севере Сирии, отметив, что она, если будет одобрена, должна проводиться под эгидой ООН.
"В первую очередь, речь идет об импульсе, чтобы подтолкнуть процесс вперед. Процесс, который в идеале должен привести к мандату ООН и миссии, которую будет возглавлять ООН как в случае с миссией MINUSMA в Сахельском регионе", - заявила министр обороны, общение которой с прессой транслировал телеканал ZDF.
Вопрос участия бундесвера в такой миссии, по ее словам, будет решаться после принятия решения о ее создании.
По ее словам, международная зона безопасности важна, потому что "мы не можем быть довольны сегодняшней ситуацией в Сирии". "Людей убивают, их прогоняют со своей территории, картинки этого разошлись по всему миру. С моей точки зрения, договоренность в Сочи только в двух пунктах позитивна: во-первых, перемирие продолжено, во-вторых, конституционный процесс (работа конституционной комиссии) не отброшена. Но за этим исключением остается факт, что Турция, наш партнер по НАТО, … в нарушение международного права аннексировала зону, население оттуда выгоняют. Это не может нас не беспокоить", - заявила Крамп-Карренбауэр.
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Она напомнила, что будет обсуждать вопрос с партнерами по НАТО на саммите глав минобороны альянса 23-25 октября.
"Совершенно точно, что Россия будет играть ключевую роль (в урегулировании ситуации). Это значит, что пройдет некоторое время, пока мы достигнем политического решения. Но для меня было важно, чтобы не просто наблюдать за развитием ситуацией, но самим активно действовать. Далее все зависит от того, удастся ли нам прийти к единому решению в Совете безопасности (ООН)", - добавила она.
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Министр при этом подчеркнула, что гарантий реализации германской инициативы по международной зоне безопасности в Сирии на сегодня нет. "Для меня на этой неделе было важно, чтобы у нас был импульс. … Сегодня для меня важно, что дебаты запущены. Даже сегодня мы активно это обсуждали в оборонном комитете и комитете по международным делам (бундестага). Это важный шаг. Приведет ли это в конце концов к такому решению, в данный момент никто гарантировать не может", - заявила министр обороны.
Однако она добавила, что интересам Европы не отвечает то, что "те, кто до некоторой степени нарушил международное право, являются теперь теми, кто в долгосрочной перспективе решает, кто будет жить в регионе, как дальше будет развиваться ситуация".
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Война в СирииВойна в СирииМинобороны ГерманииСирияООНБерлин (город)В мире
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