Экс-премьер Ливана отверг обвинения в незаконном обогащении

ДАМАСК, 23 окт – РИА Новости. Экс-премьер Ливана Наджиб Микати отверг в среду обвинения в незаконном обогащении и заявил о готовности раскрыть данные по своим банковским счетам.

Госпрокурор провинции Горный Ливан в среду предъявил обвинения в незаконном обогащении бывшему премьер-министру Наджибу Микати, его брату и сыну, а также крупнейшему банку Ливана Audi на фоне длящихся неделю массовых антиправительственных протестов.

В ходе своей пресс-конференции, транслировавшейся ливанскими телеканалами, Микати заявил, что он подчиняется законам страны, и призвал министра юстиции прекратить политизацию судов. "Я готов раскрыть свои счета в Ливане и за рубежом, чтобы никто не думал, что я прикрываюсь депутатской неприкосновенностью", - заявил Микати. Он отметил, что был удивлен, узнав о решении суда, объявленном всего за пару часов до его пресс-конференции, запланированной по другому поводу.

Микати обвиняется в незаконном получении субсидируемых кредитов на приобретение жилья. Он занимал должность премьер-министра дважды: в 2005 году и с 2011 по 2013 годы. Состояние политика, основавшего инвестиционную фирму M1 Group, оценивается журналом Forbes в два с половиной миллиарда долларов.

В Ливане демонстранты продолжают в седьмой день протестов блокировать дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны. Антиправительственные протесты, по-прежнему носят преимущественно мирный характер, однако демонстранты не спешат отвечать на призывы военных и медиков разблокировать дороги. В среду военные стали предпринимать попытки силой разогнать манифестации, в ряде районов удалось возобновить автомобильное движение, но ненадолго. Возникли столкновения между армией и демонстрантами.

Среди демонстрантов в ходе недельных акций протеста звучат призывы к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов, отмене системы конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством. Ряд университетов объявили о приостановке занятий на неопределенный срок и переносе экзаменов, остаются закрытыми банки страны.