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РИА Новости

Экс-премьер Ливана отверг обвинения в незаконном обогащении

17:35 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на набережную в Бейрута
Вид на набережную в Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Вид на набережную в Бейрута. Архивное фото
ДАМАСК, 23 окт – РИА Новости. Экс-премьер Ливана Наджиб Микати отверг в среду обвинения в незаконном обогащении и заявил о готовности раскрыть данные по своим банковским счетам.
Госпрокурор провинции Горный Ливан в среду предъявил обвинения в незаконном обогащении бывшему премьер-министру Наджибу Микати, его брату и сыну, а также крупнейшему банку Ливана Audi на фоне длящихся неделю массовых антиправительственных протестов.
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В ходе своей пресс-конференции, транслировавшейся ливанскими телеканалами, Микати заявил, что он подчиняется законам страны, и призвал министра юстиции прекратить политизацию судов. "Я готов раскрыть свои счета в Ливане и за рубежом, чтобы никто не думал, что я прикрываюсь депутатской неприкосновенностью", - заявил Микати. Он отметил, что был удивлен, узнав о решении суда, объявленном всего за пару часов до его пресс-конференции, запланированной по другому поводу.
Микати обвиняется в незаконном получении субсидируемых кредитов на приобретение жилья. Он занимал должность премьер-министра дважды: в 2005 году и с 2011 по 2013 годы. Состояние политика, основавшего инвестиционную фирму M1 Group, оценивается журналом Forbes в два с половиной миллиарда долларов.
В Ливане демонстранты продолжают в седьмой день протестов блокировать дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны. Антиправительственные протесты, по-прежнему носят преимущественно мирный характер, однако демонстранты не спешат отвечать на призывы военных и медиков разблокировать дороги. В среду военные стали предпринимать попытки силой разогнать манифестации, в ряде районов удалось возобновить автомобильное движение, но ненадолго. Возникли столкновения между армией и демонстрантами.
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Среди демонстрантов в ходе недельных акций протеста звучат призывы к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов, отмене системы конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством. Ряд университетов объявили о приостановке занятий на неопределенный срок и переносе экзаменов, остаются закрытыми банки страны.
В понедельник премьер-министр Ливана Саад Харири в ответ на антиправительственные митинги объявил о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов и о подготовке закона о создании Национального управления по борьбе с коррупцией. Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрены новые налоги. Власти также обязались выделить дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия самым бедным семьям. Объявленные экстренные меры по улучшению экономической ситуации не вызвали единодушного одобрения населения – мирные протесты продолжились.
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