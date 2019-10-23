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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин выразил соболезнования президенту ДРК в связи с ДТП и авиакатастрофой

17:30 23.10.2019 (обновлено: 18:10 23.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Антуаном Чисекеди Чиломбо. 23 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Антуаном Чисекеди Чиломбо. 23 октября 2019
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Антуаном Чисекеди Чиломбо. 23 октября 2019
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Демократической республики Конго (ДРК) Феликсу Антуану Чисекеди Чиломбо в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии в стране и при авиационной катастрофе.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, очень рад нашей встрече, но вначале хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии у вас в стране и при авиационной катастрофе. Это всегда тяжелые события", - сказал Путин в ходе встречи в Сочи.
Министр иностранных дел Демократической Республики Конго Леонар Ше Окитунду и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи в Москв
Вчера, 04:44РИА Новости
Межгосударственные отношения России и ДР Конго
Грузовой военный самолет Ан-72, на борту которого были восемь человек (четыре пассажира и четыре члена экипажа), потерпел крушение на востоке ДРК 10 октября. Он вылетел из аэропорта Гомы и должен был через два часа приземлиться в Киншасе, однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления и пропал с радаров. Его обломки были найдены в провинции Маниема.
Также ранее сообщалось, что в ДТП рядом с городом Мбанза-Нгунгу в центральной части ДРК погибли 24 человека.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФеликс Антуан Чисекеди ЧиломбоВладимир ПутинДемократическая Республика КонгоРоссияВ мире
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