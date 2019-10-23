Путин выразил соболезнования президенту ДРК в связи с ДТП и авиакатастрофой

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Демократической республики Конго (ДРК) Феликсу Антуану Чисекеди Чиломбо в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии в стране и при авиационной катастрофе.

"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, очень рад нашей встрече, но вначале хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии у вас в стране и при авиационной катастрофе. Это всегда тяжелые события", - сказал Путин в ходе встречи в Сочи.

Грузовой военный самолет Ан-72, на борту которого были восемь человек (четыре пассажира и четыре члена экипажа), потерпел крушение на востоке ДРК 10 октября. Он вылетел из аэропорта Гомы и должен был через два часа приземлиться в Киншасе, однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления и пропал с радаров. Его обломки были найдены в провинции Маниема.

Также ранее сообщалось, что в ДТП рядом с городом Мбанза-Нгунгу в центральной части ДРК погибли 24 человека.