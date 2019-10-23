Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T18:14Z
https://ria.ru/20191023/1560129599.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156013/30/1560133041_0:128:2835:1722_1036x0_80_0_0_2a4ed78b69f0d0ac100579e37996fa66.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

17:30 23.10.2019 (обновлено: 18:14 23.10.2019)
145
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Уганды Йовери Мусевени на форуме "Россия - Африка" в Сочи. 23 октября 2019
Президент Уганды Йовери Мусевени на форуме Россия - Африка в Сочи. 23 октября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент Уганды Йовери Мусевени на форуме "Россия - Африка" в Сочи. 23 октября 2019
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Мусевени призвал российские компании инвестировать в Африку.
"Я очень рад быть здесь, чтобы призвать российский частный сектор инвестировать в Африку: это нужное правильное место и правильное время для реализации бизнес-потенциала", - сказал он, выступая на форуме "Россия-Африка".
Мусевени отметил, что Африка богата природными ресурсами, но нуждается в создании и обновлении инфраструктуры. "Успешный бизнес предполагает сокращение издержек, но вы не можете получать прибыль при высокой стоимости электричества, транспортировки и высокой стоимости денег", - пояснил он.
Президент Уганды также сообщил, что республика обсуждает с Россией сотрудничество в сфере газа и атомной энергетики.
"Для обеспечения электричеством мы строим много дамб, но обсуждаем с Россией другие формы энергии - газ, атомную энергетику", - сказал он.
В Сочи 23-24 октября проходят первый саммит Россия-Африка и экономический форум. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В.Путин на встрече с Й.Мусевени
Вчера, 02:47РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Уганды
800002
Обсудить 1
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЙовери МусевениУгандаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка. 23 октября 2019
Уганда хочет покупать больше российского вооружения
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи
Путин оценил значение меморандума между ЕАЭС и Африканским союзом
Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Путин рассчитывает на активизацию сотрудничества России и ДР Конго
Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Путин заявил, что Африка привлекает все больше внимания российского бизнеса
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Завод по производству СПГ на Сахалине
Россия проработает возможность долгосрочных поставок СПГ в Сьерра-Леоне
В.Путин на встрече с Й.Мусевени
Межгосударственные отношения России и Уганды
Перелет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Южную Африку
На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160
Министр энергетики Марокко Азиз Раббах во время интервью журналисту РИА Новости на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
Марокко хочет быть логистическим центром для энергетического сектора России
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Президент Египта призвал российские компании инвестировать в Африку
Президент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари во время встречи на полях саммита Россия - Африка
Президент Нигерии оценил значение саммита "Россия — Африка"
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Патрушев: Россия видит потенциал роста экспорта зерна и масла в Африку
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Антуаном Чисекеди Чиломбо. 23 октября 2019
Путин выразил соболезнования президенту ДРК в связи с ДТП и авиакатастрофой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
Лента новостейМолния