Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Мусевени призвал российские компании инвестировать в Африку.
"Я очень рад быть здесь, чтобы призвать российский частный сектор инвестировать в Африку: это нужное правильное место и правильное время для реализации бизнес-потенциала", - сказал он, выступая на форуме "Россия-Африка".
Мусевени отметил, что Африка богата природными ресурсами, но нуждается в создании и обновлении инфраструктуры. "Успешный бизнес предполагает сокращение издержек, но вы не можете получать прибыль при высокой стоимости электричества, транспортировки и высокой стоимости денег", - пояснил он.
Президент Уганды также сообщил, что республика обсуждает с Россией сотрудничество в сфере газа и атомной энергетики.
"Для обеспечения электричеством мы строим много дамб, но обсуждаем с Россией другие формы энергии - газ, атомную энергетику", - сказал он.
В Сочи 23-24 октября проходят первый саммит Россия-Африка и экономический форум. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.