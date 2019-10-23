Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент Уганды Йовери Мусевени призвал российские компании инвестировать в Африку.

"Я очень рад быть здесь, чтобы призвать российский частный сектор инвестировать в Африку: это нужное правильное место и правильное время для реализации бизнес-потенциала", - сказал он, выступая на форуме "Россия-Африка".

Мусевени отметил, что Африка богата природными ресурсами, но нуждается в создании и обновлении инфраструктуры. "Успешный бизнес предполагает сокращение издержек, но вы не можете получать прибыль при высокой стоимости электричества, транспортировки и высокой стоимости денег", - пояснил он.

Президент Уганды также сообщил, что республика обсуждает с Россией сотрудничество в сфере газа и атомной энергетики.

"Для обеспечения электричеством мы строим много дамб, но обсуждаем с Россией другие формы энергии - газ, атомную энергетику", - сказал он.