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РИА Новости

В Уфе пять экс-полицейских будут судить за вымогательство

17:27 23.10.2019 (обновлено: 18:29 23.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 23 окт – РИА Новости. Следственные органы Башкирии завершили расследование уголовного дела против пятерых полицейских и двух гражданских лиц, обвиняемых в вымогательстве у уфимцев денег с угрозами подбросить наркотики, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.
Уголовные дела по статьям "превышение должностных полномочий", "мошенничество", "вымогательство" и "угон без цели хищения" против организованной преступной группы, в которую входили пять бывших полицейских и два гражданских лица, вели следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Башкирии.
Сотрудник полиции
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"Как установлено следствием, в 2017 году двое обвиняемых, будучи заместителями начальника районного отдела полиции Уфы, превышая свои должностные полномочия, продали за 500 тысяч рублей автомобиль Toyota Land Cruiser, изъятый в рамках расследования уголовного дела, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению", - сообщает башкирский следком подробности расследования дела.
По данным следствия, в 2018 году один из полицейских, будучи уже уволенным из органов внутренних дел, совместно с еще тремя бывшими сотрудниками полиции и двумя гражданскими лицами, вымогали 300 тысяч рублей у двоих уфимцев, инсценировав их задержание, угрожая обнаружением у них наркотических средств и последующим привлечением к уголовной ответственности, а в качестве залога забрали у одного из потерпевших автомобиль Mitsubishi Outlander.
"Один из потерпевших впоследствии обратился в полицию, злоумышленники были задержаны после получения части вымогаемой суммы. В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, после ознакомления участников уголовного дела с его материалами, дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения, по существу", - говорится в сообщении следственного органа.
Машина Следственного комитета РФ
22 октября, 11:55РИА Новости
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В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщили, что в МВД по республике была назначена служебная проверка. "По ее результатам двое сотрудников, занимавших руководящие должности в отделе полиции №11 города Уфы, были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Материалы службы собственной безопасности были направлены в СУСК РФ по региону", - сказали в полиции.
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