В НИУ ВШЭ появится Центр африканских исследований

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Высшая школа экономики совместно с российским исследовательским центром по обеспечению внешнеэкономической деятельности "Интеграция экспертизы" создадут Центр африканских исследований для консультирования по российско-африканских проектам, сообщает в рамках работы экономического форума и саммита "Россия-Африка" в Сочи ООО "Интеграция экспертизы".

Отмечается, что центр заработает на базе факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и станет одной из ведущих аналитических площадок по сопровождению российско-африканских отношений.

"В основе деятельности Центра - возможность привлечения для работы не только сотрудников НИУ ВШЭ, но и представителей академических институтов, специалистов-практиков, ведущих зарубежных специалистов для чтения авторских курсов, участия в семинарах, конференциях, круглых столах. Мы надеемся, что в ближайшие годы Центр африканских исследований станет ключевым источником компетенций для различных проектов и исследований по африканскому направлению", - цитируются в сообщении слова члена экспертного совета ООО "Интеграция экспертизы", африканист Андрей Маслов.

Уточняется, что одной из важных сфер деятельности станет и информационно-аналитическое сопровождение внешнеэкономической деятельности российских организаций и проектов в Африке, а также консалтинг крупного бизнеса, который наращивает экспорт в Африканские страны.

"В НИУ ВШЭ уже сформировалась группа высокопрофессиональных разнопрофильных специалистов, в рамки научных интересов которых входят страны Африки. Центр сможет значительно расширить спектр курсов по странам Африки, активировать работу в научной и издательской деятельности, и, конечно, интегрировать наши исследовательские курсы в мировое образовательное поле", - приводятся в сообщении слова директора института госуправления НИУ ВШЭ, проректора Андрея Жулина.