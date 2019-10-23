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РИА Новости

В НИУ ВШЭ появится Центр африканских исследований

17:21 23.10.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Высшая школа экономики совместно с российским исследовательским центром по обеспечению внешнеэкономической деятельности "Интеграция экспертизы" создадут Центр африканских исследований для консультирования по российско-африканских проектам, сообщает в рамках работы экономического форума и саммита "Россия-Африка" в Сочи ООО "Интеграция экспертизы".
Отмечается, что центр заработает на базе факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и станет одной из ведущих аналитических площадок по сопровождению российско-африканских отношений.
"В основе деятельности Центра - возможность привлечения для работы не только сотрудников НИУ ВШЭ, но и представителей академических институтов, специалистов-практиков, ведущих зарубежных специалистов для чтения авторских курсов, участия в семинарах, конференциях, круглых столах. Мы надеемся, что в ближайшие годы Центр африканских исследований станет ключевым источником компетенций для различных проектов и исследований по африканскому направлению", - цитируются в сообщении слова члена экспертного совета ООО "Интеграция экспертизы", африканист Андрей Маслов.
Уточняется, что одной из важных сфер деятельности станет и информационно-аналитическое сопровождение внешнеэкономической деятельности российских организаций и проектов в Африке, а также консалтинг крупного бизнеса, который наращивает экспорт в Африканские страны.
Посол Гвинейской Республики в Москве Мохамед Кейта
24 сентября, 10:08Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Саммит Россия-Африка будет проходить каждые два года
"В НИУ ВШЭ уже сформировалась группа высокопрофессиональных разнопрофильных специалистов, в рамки научных интересов которых входят страны Африки. Центр сможет значительно расширить спектр курсов по странам Африки, активировать работу в научной и издательской деятельности, и, конечно, интегрировать наши исследовательские курсы в мировое образовательное поле", - приводятся в сообщении слова директора института госуправления НИУ ВШЭ, проректора Андрея Жулина.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Здание МИД России
Вчера, 15:20Саммит и Экономический форум Россия – Африка
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Андрей МасловВысшая школа экономикиАфрикаРоссияОбщество
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