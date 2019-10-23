МИД пообещал помогать усилиям Франции по сохранению СВПД

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москва будет помогать усилиям Парижа по сохранению совместного всеобъемлющего плана действий, попытки представить Иран нарушителем сделки опасны, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Попытка показать Иран нарушителем СВПД кажется нам опасной. Надо попробовать сохранить соглашение, и мы считаем, что надо его сохранить. Мы видим усилия многих стран, в частности, Франции, что-то креативное сделать. Хорошо, если это получится, мы будем этому помогать",- сказал Вершинин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.