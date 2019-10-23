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РИА Новости

МИД пообещал помогать усилиям Франции по сохранению СВПД

17:16 23.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москва будет помогать усилиям Парижа по сохранению совместного всеобъемлющего плана действий, попытки представить Иран нарушителем сделки опасны, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Попытка показать Иран нарушителем СВПД кажется нам опасной. Надо попробовать сохранить соглашение, и мы считаем, что надо его сохранить. Мы видим усилия многих стран, в частности, Франции, что-то креативное сделать. Хорошо, если это получится, мы будем этому помогать",- сказал Вершинин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
10 октября, 16:05РИА Новости
В Иране рассказали об оставшихся обязательствах по СВПД
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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