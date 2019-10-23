Трутнев рассказал о диверсификации огранки алмазов в России

"Мы стараемся создать условия для диверсификации огранки, чтобы часть огранки, которая сегодня на 95% от мирового рынка проводится в Индии... хотим, чтобы Индия "делилась", все-таки камни наши... Первая, KGK, как вы знаете, открыла производство во Владивостоке, еще три-четыре компании готовы к выходу. Надеюсь, это получится", - сказал Трутнев на форуме в Сочи.