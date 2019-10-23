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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Трутнев рассказал о диверсификации огранки алмазов в России

17:10 23.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Трутнев во время интервью в Доме Правительства РФ
Вице-премьер Юрий Трутнев во время интервью в Доме Правительства РФ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Ещё три-четыре компании готовы заняться огранкой алмазов в России, рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Мы стараемся создать условия для диверсификации огранки, чтобы часть огранки, которая сегодня на 95% от мирового рынка проводится в Индии... хотим, чтобы Индия "делилась", все-таки камни наши... Первая, KGK, как вы знаете, открыла производство во Владивостоке, еще три-четыре компании готовы к выходу. Надеюсь, это получится", - сказал Трутнев на форуме в Сочи.
Также вице-премьер отметил, что будет продолжаться совместная работа с "Алросой", направленная на совершенствование сбытовой политики.
Сейчас в рамках Свободного порта Владивосток работает индийская компания KGK. В сентябре 2017 года она открыла в городе первую фабрику огранки алмазов. Торжественный старт работе предприятия дал президент России Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Рождение алмаза в ячейке высокого давления. Графит (сверху) растворяется в металлическом расплаве и опускается в более холодную зону, где находится затравка. Она растет четверо суток и превращается в кристалл массой два карата
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСвободный порт ВладивостокалмазыАлросаЮрий ТрутневВладивостокРоссия
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