Трутнев рассказал о диверсификации огранки алмазов в России

СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Ещё три-четыре компании готовы заняться огранкой алмазов в России, рассказал журналистам полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Мы стараемся создать условия для диверсификации огранки, чтобы часть огранки, которая сегодня на 95% от мирового рынка проводится в Индии... хотим, чтобы Индия "делилась", все-таки камни наши... Первая, KGK, как вы знаете, открыла производство во Владивостоке, еще три-четыре компании готовы к выходу. Надеюсь, это получится", - сказал Трутнев на форуме в Сочи.
Также вице-премьер отметил, что будет продолжаться совместная работа с "Алросой", направленная на совершенствование сбытовой политики.
Сейчас в рамках Свободного порта Владивосток работает индийская компания KGK. В сентябре 2017 года она открыла в городе первую фабрику огранки алмазов. Торжественный старт работе предприятия дал президент России Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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