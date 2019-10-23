Таможенные льготы распространят на продукцию российской промзоны в Египте

КАИР, 23 окт - РИА Новости. Таможенные льготы, предусмотренные в рамках африканских региональных организаций, будут распространяться на продукцию предприятий Российской промышленной зоны в Египте, сообщил египетский министр торговли и промышленности Амру Нассар.

Речь идет, в частности, об уже действующей организации КОМЕСА (Общий рынок Восточной и Южной Африки) и создающейся Африканской континентальной зоне свободной торговли. "Очень важно ориентироваться на экспорт при реализации проектов совместного российско-египетского производства, которые смогут воспользоваться таможенными льготами", - сказал министр журналистам в Сочи, где он принимает участие в саммите "Россия — Африка".

По его словам, уже 26 российских компаний изъявили желание инвестировать в производство в российской промзоне в Египте. "Этот проект направлен на сотрудничество России и Египта в промышленном производстве, ориентированном на экспорт, создание новых рабочих мест, осуществление специальных программ подготовки кадров в различных секторах производства", - подчеркнул Нассар. По его словам, промышленная зона готова принять любую российскую компанию, производящую товары и услуги, в соответствующем ее специализации кластере.

Договор, предусматривающий создание Африканской континентальной зоны свободной торговли, был подписан в марте прошлого года. Цель проекта - объединить все 55 государств, входящих в Африканский союз, в единую зону свободной торговли.

Договор, в частности, подразумевает постепенное снижение пошлин на товары, которые производятся на территории Афросоюза. Исполнительные инструменты нового соглашения будут включать, в том числе, сертификат происхождения товаров, контроль и устранение различных препятствий на пути торгового обмена, систему электронных платежей и африканский торговый наблюдательный орган. Штаб-квартира расположится в Гане.

В настоящее время на территории зоны проживают порядка 1,3 миллиарда человек, а к 2050 году число потребителей в Африке может удвоиться.