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РИА Новости

Китай отказывается обсуждать с НАТО контроль над РСМД, заявил Столтенберг

16:48 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Китай пока отказывается обсуждать с НАТО включение ракет меньшей и средней дальности в режимы по контролю за вооружениями, но альянс продолжит поднимать этот вопрос, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Выступая на дискуссии в рамках конференции по нераспространению в Брюсселе, он отметил, что "Китай ничего не нарушал", разрабатывая и размещая ракеты средней и меньшей дальности, однако КНР становится значительной военной державой, что накладывает на страну ответственность в этой сфере.
"Пока Китай не согласился, чтобы этот вопрос стал темой диалога по контролю за вооружениями, однако мы продолжим поднимать вопрос", - сказал он.
По его мнению, чем больше усиливается Китай, тем важнее становится, чтобы он участвовал в режимах по контролю за вооружениями.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что после выхода США из договора РСМД необходимо выработать другое соглашение по контролю над вооружениями, которое бы включало и Китай.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДДональд ТрампНАТОКитайЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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