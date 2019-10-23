Китай отказывается обсуждать с НАТО контроль над РСМД, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Китай пока отказывается обсуждать с НАТО включение ракет меньшей и средней дальности в режимы по контролю за вооружениями, но альянс продолжит поднимать этот вопрос, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая на дискуссии в рамках конференции по нераспространению в Брюсселе, он отметил, что "Китай ничего не нарушал", разрабатывая и размещая ракеты средней и меньшей дальности, однако КНР становится значительной военной державой, что накладывает на страну ответственность в этой сфере.

"Пока Китай не согласился, чтобы этот вопрос стал темой диалога по контролю за вооружениями, однако мы продолжим поднимать вопрос", - сказал он.

По его мнению, чем больше усиливается Китай, тем важнее становится, чтобы он участвовал в режимах по контролю за вооружениями.