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РИА Новости
Война в Сирии

Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России

16:41 23.10.2019 (обновлено: 17:19 23.10.2019)
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© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
Ситуация в Идлибе . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Идлиб, как и Эт-Танф, должны вернуться под контроль Дамаска, но мирными способами, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Сделать это надо так, чтобы мирное население не пострадало. Но и нельзя позволить террористам держать мирное население в заложниках. То же самое касается Эт-Танфа", — пояснил Вершинин.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)МИД РФВ мире
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