Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России

"… а потом просто ушли". Почему США оставили союзников в Сирии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предали курдов, по которым может пройтись "каток турецкой армии". В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников прокомментировал ситуацию.