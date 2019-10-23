Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Идлиб, как и Эт-Танф, должны вернуться под контроль Дамаска, но мирными способами, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Сделать это надо так, чтобы мирное население не пострадало. Но и нельзя позволить террористам держать мирное население в заложниках. То же самое касается Эт-Танфа", — пояснил Вершинин.
Вчера, 17:02Сказано в эфире"… а потом просто ушли". Почему США оставили союзников в СирииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предали курдов, по которым может пройтись "каток турецкой армии". В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников прокомментировал ситуацию.