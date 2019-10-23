Член ОП прокомментировала просьбу Киева признать "голодомор" геноцидом

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, комментируя просьбу Украины к бундестагу признать "голодомор" в 1932-1933 годах в СССР геноцидом украинского народа, заявила, что фальсификация истории – обострившаяся тенденция, особенно в отношении Второй мировой войны, и назвала это попыткой выиграть какие-то политические дивиденды.

Ранее госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот заявил, что немецкое правительство не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид украинского народа. Так он ответил на петицию с просьбой к бундестагу признать "голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима". Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству УНИАН раскритиковал правительство ФРГ за это решение.

"Фальсификация истории и подмена понятий и фактов, к сожалению, в последние годы обострившаяся тенденция, особенно в отношении событий времён Второй мировой войны и Советского Союза. Многие зарубежные коллеги, соседи пытаются спекулировать на прошлом. Так и с таким ужасным и горестным событием, как голодомор, от которого пострадали и на Украине, и в Белоруссии, и в Поволжье, и на Кавказе, и в Казахстане, части Западной Сибири. Это страшное явление коснулось разных народов, проживающих в СССР", – сказала Сутормина.

Попытки представить "голодомор" как геноцид конкретного народа, по словам члена ОП РФ, – это спекуляция и поиск возможностей выиграть какие-то политические дивиденды. Причём, как она утверждает, нужно это исключительно политической верхушке.

"Украинская власть при желании может поставить данный вопрос для обсуждения в Совете Европы или выше - в Комиссии ООН по правам человека. Но, думаю, они прекрасно понимают, что анализ всех исторических фактов подтвердит, что голодомор – это общенародная трагедия, и не надо взваливать ответственность за него на Россию, тем более современную", – добавила Сутормина.

Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".