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РИА Новости

Член ОП прокомментировала просьбу Киева признать "голодомор" геноцидом

16:37 23.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, комментируя просьбу Украины к бундестагу признать "голодомор" в 1932-1933 годах в СССР геноцидом украинского народа, заявила, что фальсификация истории – обострившаяся тенденция, особенно в отношении Второй мировой войны, и назвала это попыткой выиграть какие-то политические дивиденды.
Ранее госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот заявил, что немецкое правительство не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид украинского народа. Так он ответил на петицию с просьбой к бундестагу признать "голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима". Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству УНИАН раскритиковал правительство ФРГ за это решение.
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"Фальсификация истории и подмена понятий и фактов, к сожалению, в последние годы обострившаяся тенденция, особенно в отношении событий времён Второй мировой войны и Советского Союза. Многие зарубежные коллеги, соседи пытаются спекулировать на прошлом. Так и с таким ужасным и горестным событием, как голодомор, от которого пострадали и на Украине, и в Белоруссии, и в Поволжье, и на Кавказе, и в Казахстане, части Западной Сибири. Это страшное явление коснулось разных народов, проживающих в СССР", – сказала Сутормина.
Попытки представить "голодомор" как геноцид конкретного народа, по словам члена ОП РФ, – это спекуляция и поиск возможностей выиграть какие-то политические дивиденды. Причём, как она утверждает, нужно это исключительно политической верхушке.
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Нетаньяху не ответил Зеленскому о признании "голодомора" геноцидом
"Украинская власть при желании может поставить данный вопрос для обсуждения в Совете Европы или выше - в Комиссии ООН по правам человека. Но, думаю, они прекрасно понимают, что анализ всех исторических фактов подтвердит, что голодомор – это общенародная трагедия, и не надо взваливать ответственность за него на Россию, тем более современную", – добавила Сутормина.
Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".
Голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона - в РСФСР.
Константин Косачев. Архивное фото
5 октября 2018, 10:40РИА Новости
Косачев о "голодоморе" на Украине: США нашли новый повод обвинить Россию
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