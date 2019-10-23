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РИА Новости

В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

16:28 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 23 окт - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух машин на трассе под Волгоградом, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, сегодня около 16 часов по местному времени (15.00 мск) на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Камышинском районе Волгоградской области, совершили лобовое столкновение "Лада Приора" и Volkswagen Passat.
"В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водители обоих машин и мужчина - пассажир отечественной машины", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что на месте аварии работает следственная группа.
Полицейский
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ГУМВДВолгоградская областьРоссияПроисшествия
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