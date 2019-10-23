В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

ВОЛГОГРАД, 23 окт - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух машин на трассе под Волгоградом, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, сегодня около 16 часов по местному времени (15.00 мск) на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Камышинском районе Волгоградской области, совершили лобовое столкновение "Лада Приора" и Volkswagen Passat.
"В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водители обоих машин и мужчина - пассажир отечественной машины", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что на месте аварии работает следственная группа.