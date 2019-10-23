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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество

16:26 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита "Россия - Африка"
СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев считает, что Россия с Намибией должны наращивать сотрудничество и активнее работать по таким направлениям, как сельское хозяйство, машиностроение и туризм.
"Я участвовал во встрече Владимира Владимировича Путина с президентом Намибии. Я возглавляю межправительственную комиссию... Объем нашего сотрудничества растет. Он вырос в шесть раз в прошлом году, в этом году по первому полугодию вырос на 60%. Динамика есть, но сами по себе показатели недостаточные", - сказал журналистам Трутнев на форуме в Сочи.
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По словам вице-премьера, отношения меду Россией и Намибией достаточно узконаправленные.
"У нас это экспорт зерна, у них, в основном, это экспорт алмазов. Есть еще ряд видов продукции, но пока это самое большое. Надо отношения развивать в тех направлениях, в которых мы двигаемся: сельское хозяйство, там мы идем на пути снятия совместных ограничений. Сказать честно, динамика положительная", - рассказал вице-премьер.
Как отметил Трутнев, Россия рассматривает предложение Намибии по поставкам мяса.
"Есть еще целый ряд направлений сотрудничества: в области машиностроения и создания сервисных центров, медицины. Мы будем стараться развивать сотрудничество", - сказал полпред президента в ДФО.
Как отметил Трутнев, сегодня президент Намибии подчеркнул, что он заинтересован в развитии туризма.
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"Объем одного инвестиционного проекта в сфере туризма с российским инвестором порядка 1,5 миллиарда долларов, но надо, чтобы он был ни один, этот проект. Они достаточно, кажется так, сдержанно относятся к предложениям как по расширению данного проекта, так и по предложениям другим. Намибия в этом отношении страна очень интересная, могла бы расширить рынок именно туризма, но пока они очень сдержанно относятся к предложениям с российской стороны", - сказал Трутнев.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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