Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита "Россия - Африка"

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита "Россия - Африка"

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев считает, что Россия с Намибией должны наращивать сотрудничество и активнее работать по таким направлениям, как сельское хозяйство, машиностроение и туризм.

"Я участвовал во встрече Владимира Владимировича Путина с президентом Намибии. Я возглавляю межправительственную комиссию... Объем нашего сотрудничества растет. Он вырос в шесть раз в прошлом году, в этом году по первому полугодию вырос на 60%. Динамика есть, но сами по себе показатели недостаточные", - сказал журналистам Трутнев на форуме в Сочи.

По словам вице-премьера, отношения меду Россией и Намибией достаточно узконаправленные.

"У нас это экспорт зерна, у них, в основном, это экспорт алмазов. Есть еще ряд видов продукции, но пока это самое большое. Надо отношения развивать в тех направлениях, в которых мы двигаемся: сельское хозяйство, там мы идем на пути снятия совместных ограничений. Сказать честно, динамика положительная", - рассказал вице-премьер.

Как отметил Трутнев, Россия рассматривает предложение Намибии по поставкам мяса.

"Есть еще целый ряд направлений сотрудничества: в области машиностроения и создания сервисных центров, медицины. Мы будем стараться развивать сотрудничество", - сказал полпред президента в ДФО.

Как отметил Трутнев, сегодня президент Намибии подчеркнул, что он заинтересован в развитии туризма.

"Объем одного инвестиционного проекта в сфере туризма с российским инвестором порядка 1,5 миллиарда долларов, но надо, чтобы он был ни один, этот проект. Они достаточно, кажется так, сдержанно относятся к предложениям как по расширению данного проекта, так и по предложениям другим. Намибия в этом отношении страна очень интересная, могла бы расширить рынок именно туризма, но пока они очень сдержанно относятся к предложениям с российской стороны", - сказал Трутнев.