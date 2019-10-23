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РИА Новости

Черногория будет давать гражданство за инвестиции

16:11 23.10.2019 (обновлено: 20:29 23.10.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 23 окт – РИА Новости. Власти Черногории открыли прием заявок на получение гражданства за инвестиции, сообщили РИА Новости в секретариате по проектам развития правительства страны.
Программа получения гражданства Черногории за инвестиции вступила в силу с 1 января 2019 года и продлится в течение трех лет - за этот период будет принято максимум 2 тысячи заявок. Соискатель обязан вложить 250 тысяч евро в один из одобренных правительством проектов по развитию отсталых районов (севера страны) или 450 тысяч евро в проекты в экономически развитых районах (столица и побережье). Помимо инвестиций необходимо уплатить 100 тысяч евро за вступление в программу, сумма пойдет в фонд неразвитых регионов.
"После согласования административных процедур определены условия для приема заявок", - заявили агентству в секретариате по проектам развития.
Секретариат по проектам развития правительства Черногории также опубликовал на своем сайте все условия программы и необходимые формуляры для соискателей инвестиционного гражданства и для членов семей.
Власти Черногории в начале июля определили международные агентства-посредники, которые будут проверять деловую репутацию кандидатов на гражданство и происхождение средств на инвестиции. Ими стали S-RM Intelligence and Risk Consulting LTD из Великобритании и Exiger Canada Inc из Канады. Ранее в июне правительство страны опубликовало список лицензированных агентств-посредников на подачу заявок. Ими стали Arton Group GmbH из Австрии, международная Henley & Partners Government Services LTD и Apex Capital Partners DOO из Подгорицы.
На запрос РИА Новости о поступлении первых заявок Henley & Partners Government Services LTD и Apex Capital Partners DOO пока не ответили.
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