Черногория будет давать гражданство за инвестиции

Власти Черногории в начале июля определили международные агентства-посредники, которые будут проверять деловую репутацию кандидатов на гражданство и происхождение средств на инвестиции. Ими стали S-RM Intelligence and Risk Consulting LTD из Великобритании и Exiger Canada Inc из Канады. Ранее в июне правительство страны опубликовало список лицензированных агентств-посредников на подачу заявок. Ими стали Arton Group GmbH из Австрии, международная Henley & Partners Government Services LTD и Apex Capital Partners DOO из Подгорицы.