На Кубани увеличат финансирование нацпроекта "Здравоохранение"

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Общее финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в Краснодарском крае в 2020 году вырастет более чем в полтора раза – до 7 миллиардов рублей, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

"В этом году общее финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани составляет 3,9 миллиарда рублей. В 2020 году эта сумма вырастет более чем в полтора раза - до порядка 7 миллиардов рублей", - сказал Кондратьев.

По его словам, в регионе в рамках национального проекта реализуются семь региональных. "Самую существенную "прибавку" получит программа развития детского здравоохранения. Объем ее финансирования в 2020 году увеличится в два раза, до 2 миллиардов рублей. Средства пойдут на оснащение детских поликлиник и отделений, строительство нового корпуса детской краевой больницы", - пояснил губернатор.

Он уточнил, что в центре внимания по-прежнему остается развитие первичного медицинского звена в районах. "В следующем году для наших больниц планируем приобрести 21 передвижной медицинский комплекс. Появится еще 20 ФАПов. Увеличится и финансирование закупок оборудования для лечения онкобольных и оснащения региональных сосудистых центров", - уточнил глава края.