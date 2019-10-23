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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани увеличат финансирование нацпроекта "Здравоохранение"

16:10 23.10.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Общее финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в Краснодарском крае в 2020 году вырастет более чем в полтора раза – до 7 миллиардов рублей, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"В этом году общее финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани составляет 3,9 миллиарда рублей. В 2020 году эта сумма вырастет более чем в полтора раза - до порядка 7 миллиардов рублей", - сказал Кондратьев.
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По его словам, в регионе в рамках национального проекта реализуются семь региональных. "Самую существенную "прибавку" получит программа развития детского здравоохранения. Объем ее финансирования в 2020 году увеличится в два раза, до 2 миллиардов рублей. Средства пойдут на оснащение детских поликлиник и отделений, строительство нового корпуса детской краевой больницы", - пояснил губернатор.
Он уточнил, что в центре внимания по-прежнему остается развитие первичного медицинского звена в районах. "В следующем году для наших больниц планируем приобрести 21 передвижной медицинский комплекс. Появится еще 20 ФАПов. Увеличится и финансирование закупок оборудования для лечения онкобольных и оснащения региональных сосудистых центров", - уточнил глава края.
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Губернатор добавил, что миллиард рублей будет направлен на создание единого цифрового контура в здравоохранении. "Мы рассчитываем, что благодаря проекту медицинские учреждения станут более автоматизированными, пациенты смогут дистанционно получить большой спектр услуг, вплоть до электронных рецептов", - заключил глава края.
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