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РИА Новости

Круглый стол о взаимодействии России и Армении

15:55 23.10.2019 (обновлено: 15:57 23.10.2019)
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29 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Россия и Армения в системе региональной безопасности".
Участники:
- президент Научного общества кавказоведов, главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр КРЫЛОВ;
- депутат Национального Собрания Армении Ануш БЕГЛОЯН;
- старший преподаватель факультета востоковедения Ереванского государственного университета Варужан ГЕГАМЯН;
- сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Сергей МЕЛКОНЯН.

С 21 по 29 октября на территории Таджикистана проходят учения "Нерушимое братство – 2019", в которых принимают участие члены Организации Договора о коллективной безопасности. Учения проводятся на фоне нестабильной международной обстановки и обостряющейся ситуации в Афганистане, что оказывает большое влияние и на региональную безопасность в зоне ответственности ОДКБ.
Как развивается российско-армянское сотрудничество в сфере безопасности? Что может способствовать большей эффектности ОДКБ? Как взаимодействие Армении с НАТО влияет на региональные отношения? Может ли Армения стать "мостом" между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом? Какой вклад вносит Армения в сирийское мирное урегулирование?

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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